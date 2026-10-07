Cientos de personas marchan hacia el Congreso tras conocer la muerte de Maricarmen: "No ha muerto, la ha matado el rentismo"

Los detalles 'No son muertes, son asesinatos' y 'Ni un desahucio más' corean los acampados que han proclamado que "el mejor homenaje es continuar la lucha" que comenzó a raíz del desahucio de Maricarmen.

Una multitud se ha congregado entre la Puerta del Sol y el Congreso de los Diputados para protestar por la muerte de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada el 23 de septiembre en Madrid. La noticia ha causado consternación en la acampada de Sol, donde se guardó un minuto de silencio y se corearon consignas como 'Maricarmen se va, pero la lucha sigue'. La marcha, protegida por la policía, clamó contra el rentismo y la especulación. En la casa de Maricarmen, también se reunieron personas con velas. La portavoz del Sindicato de Inquilinas denunció la especulación como causa de muertes diarias.

Una multitud de personas se ha congregado entre la Puerta del Sol y el Congreso de los Diputados para mostrar su rabia por la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid y que activó la movilización por la crisis de la vivienda.

La noticia de la muerte ha provocado una gran consternación en la acampada de Sol, donde se guardaba un minuto de silencio pasadas las 20:30 horas, roto por las nuevas consignas: 'Maricarmen se va, pero la lucha sigue' y 'En nuestra lucha, Maricarmen vive'.

Numerosas personas se han ido sumando y llegaban a la Puerta del Sol, desde donde se ha iniciado una marcha hacia el Congreso de los Diputados, protegida por efectivos policiales. "No ha muerto, la ha matado el rentismo", han manifestado.

'No son muertes, son asesinatos' y 'Ni un desahucio más' coreaban los acampados que han proclamado que "el mejor homenaje es continuar la lucha", que comenzó a raíz del desahucio el pasado 23 de septiembre de Maricarmen, fallecida este miércoles tras pasar 15 días hospitalizada, según ha informado en un comunicado el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones convocantes de esta acampada.

La riada de manifestantes mostraba su rabia y consternación, al grito de 'Dónde está el Gobierno progresista' en las inmediaciones del Congreso, donde han encendido velas en una sentada y donde permanecen a primera hora de esta noche con la lectura de un comunicado y un poema de Rafael Alberti.

En la puerta de la casa de Maricarmen también se han congregado varias decenas de personas con velas encendidas en recuerdo de la mujer fallecida este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón.

El dolor del Sindicato de Inquilinas tras su muerte: "La especulación y el rentismo matan cada día"

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ha cargado contra los especuladores tras la muerte de Maricarmen. "Hoy hemos conocido su fallecimiento. La especulación y el rentismo matan a gente cada día en nuestro país. Con cada burofax de expulsión, con cada subida de alquiler, con cada acoso de los rentistas, se llevan por delante nuestra salud y nuestra vida. Hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen", ha lanzado.

"Su legado nos hace luchar con más fuerza", ha dicho del Río, que ha pedido "respeto" en estos momentos para los allegados de Maricarmen. Además, ha destacado que lo que ha sucedido hoy es "consecuencia de un maltrato institucional. A Maricarmen la han matado y hay muchas más aunque no salgan a la luz", ha dicho en el mismo acto el secretario de Acción Social de Solidaridad Obrera, Álvaro Ferreira.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.