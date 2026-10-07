Iñaki López, tras los insultos de las NNGG del PP a los acampados de Sol: "No hay ducha que elimine la peste a rancio y clasismo de esta publicación"

El presentador ha destacado que necesitamos "adultos" en la política que se dediquen a presentar propuestas y no a hacer bromas con la higiene. "El ciudadano se merece algo más que odio, miedo y crispación", ha indicado.

Iñaki López ha reflexionado sobre la situación de la política en España tras el tuit del PP mofándose de un vídeo de Óscar Puente y ver cómo desde Nuevas Generaciones se burlan de los acampados en Sol en pleno diluvio.

"Los cachorros del PP llaman guarros a los acampados", ha destacado el presentador, indicando que "no hay ducha que elimine la peste a rancio y clasismo de esa publicación". "Por lo visto, un tuit también puede desprender caspa", ha añadido.

Iñaki López ha reconocido que es cierto que Puente es un "pendenciero" en redes, incluso con sus propios compañeros de partido. Sin embargo, ha recalcado que lo que hay que hacer es "elevar el nivel del debate político".

"El ciudadano merece algo más que odio, miedo, insultos y crispación", ha recalcado, señalando que necesitamos "adultos" en política que no hagan bromas con la higiene y realicen propuestas.

Un momento que ha aprovechado para lanzar una advertencia. "Ojo, porque los insultos pasan factura. La gente no quiere odio y puede prescindir de ti si comprueba que solo aportas bilis y no respetas al prójimo", ha indicado.

Como ejemplo, ha mostrado cómo un joven ha sido despedido de su trabajo tras acudir a Sol para insultar a los acampados que están allí para que todos, "incluido él", pueda tener acceso a una vivienda digna.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.