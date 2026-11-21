El contexto Su lucha comenzó después de las graves secuelas que le dejaron cuatro ictus y dos infartos. Su petición quedó paralizada por la oposición de su padre, que finalmente ha respetado esta decisión.

Francesc ha pasado más de dos años luchando por su derecho a morir dignamente, tras las secuelas de cuatro ictus y dos infartos que transformaron su vida diaria. Aunque solicitó la eutanasia después del primer ictus, su petición fue bloqueada por la oposición de su padre y antiguos amigos. Sin embargo, tras el desistimiento de su progenitor, finalmente podrá acceder a la eutanasia en las próximas semanas, lo que considera el día más feliz de su vida. Francesc pide respeto por su decisión, igual que él respeta a quienes eligen seguir viviendo. Según él, el proceso judicial ha sido doloroso y agotador.

Francesc Augé lleva más de dos años luchando para ejercer su derecho a morir dignamente. Una batalla judicial que comenzó después de las graves secuelas que le dejaron cuatro ictus y dos infartos y que ha mantenido bloqueada su solicitud de eutanasia. Ahora, tras el desistimiento de su padre, podrá finalmente acceder a ella en las próximas semanas.

Este hombre mira con alivio hacia ese momento: "Para mí es el día más feliz de mi vida. He luchado mucho por ello". Una sensación que contrasta con el desgaste de un proceso que se ha prolongado durante más de dos años y que, asegura, le ha supuesto un enorme sufrimiento.

Las secuelas de los ictus y los infartos han cambiado por completo su día a día. Actividades que antes podía hacer en apenas una hora ahora le llevan un día entero o incluso más: "Me cansa mucho el día a día, en cosas que hacía antes en una hora, ahora en un día o más". Por eso, asegura que solicitó la eutanasia después de sufrir el primer ictus, porque sentía que ya no era él.

Su petición quedó paralizada por la oposición de su padre, un rechazo que también llegó acompañado del apoyo de antiguos amigos. Francesc asegura que entiende la postura de su progenitor, pero no la de quienes sin conocer de cerca su sufrimiento, se opusieron a su decisión. "De él lo entiendo, pero los examigos no lo entiendo. Porque si no ven el dolor, no existe el dolor. Y para mí es dolor", lamenta.

En aquel momento, el Tribunal Supremo avaló la oposición que impedía continuar con el procedimiento. Ha sido ahora, tras el desistimiento de su padre, cuando el proceso ha podido reactivarse y Francesc podrá recibir la eutanasia en las próximas semanas: "Estoy muy contento porque veo la luz al final del túnel", afirma. Así, pide que se respete su decisión, igual que él respeta a quienes optan por seguir adelante. "Igual que respeto a la gente que quiera quedarse, a los que quieran irse pido lo mismo", reivindica.

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