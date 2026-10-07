Wyoming lamenta la muerte de Maricarmen y manda un mensaje a quienes provocaron su desahucio: "¿De verdad creen que ha merecido la pena?"

"¿De verdad creen que tiene alguna lógica que más personas tengan que pasar por un infierno semejante?", pregunta Wyoming a "aquellos que hicieron que los últimos días de Maricarmen fueran tan difíciles".

Wyoming arranca El Intermedio con "la peor noticia que podíamos imaginar", el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada hace dos semanas en Madrid y se convirtió en el símbolo de la "crueldad y el salvajismo del mercado inmobiliario" y de las protestas por la vivienda.

El presentador lamenta la muerte de Maricarmen y manda todo el apoyo del programa a sus familiares y amigos, pero también manda un mensaje a "aquellos que hicieron que sus últimos días fueran tan difíciles".

"¿De verdad creen que ha merecido la pena? ¿De verdad creen que tiene alguna lógica que más personas tengan que pasar por un infierno semejante?", les pregunta Wyoming, que no les pide una respuesta, sino que reflexionen.

En un día tan triste como hoy, el presentador quiere quedarse con "un mensaje de esperanza", el de la propia Maricarmen cuando dijo: "No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan para defender la suya. Luchad, defended lo que es vuestro".

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