Nuevas Generaciones del PP se burla de los acampados en Sol en pleno diluvio: "Por primera vez en días se duchan"

Los detalles Tras bromear con el vídeo de Óscar Puente con la rodilla rota o alimentar los fantasmas del pucherazo, llega el turno de las juventudes del PP. Desde Nuevas Generaciones arremeten contra los acampados en Sol en pleno diluvio.

El PP suma y sigue en su campaña de bajos ataques. Lo último ha llegado desde la cuenta en X de Nuevas Generaciones del PP. La cantera de Alberto Núñez Feijóo cargaba este martes contra los acampados en Sol por la crisis de la vivienda. "Por primera vez en días se duchan", escribía junto a un vídeo de la acampada en el que se veía el diluvio al que estaban haciendo frente.

Un polémico mensaje en un momento de crisis en Sol. La intensa lluvia caída a lo largo de la tarde en Madrid, acompañada de fuertes rachas de viento, provocaba diversos daños en los toldos y tiendas de la acampada. Los miembros de la acampada dedicaban horas a achicar agua de los techos de las tiendas y telones con la ayuda de cubos y botellas de agua.

El suelo donde están instaladas las tiendas y los puestos se convertía durante horas en riadas de agua y el viento levantaba algunas de las sujeciones de las lonas que han salido disparadas.

La respuesta de las Juventudes Socialistas, también en X, no se hacía esperar. "Lo que deberíais hacer vosotros es lavaros la boca en vez de reíros de la gente que está defendiendo sus derechos y los vuestros", publicaban.

También la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, contestaba al PP cargando contra este arranque de campaña. "Y todavía quedan 53 días. Lamentables", se limitaba a decir.

Y es que el ataque de las Nuevas Generaciones del PP a los manifestantes por la vivienda llegaba después del mensaje del PP nacional contra el ministro Óscar Puente. Un post muy criticado en el que el equipo de comunicación de Génova hacía bromas con el vídeo de hace años en el que Puente, grabado en plena calle, se rompía la rodilla en su visita a unas obras como alcalde de Valladolid. En el vídeo, muy duro, se escuchan los gritos de dolor del socialista.

Preguntado por esta acción en redes, el portavoz del PP Borja Sémper se limitaba a decir este martes que "no hay que entrar en provocaciones", haciendo alusión a mensajes broncos de Puente en redes. También hablaba Sémper de "derribar muros" y gobernar para todos. Un mensaje que parece que aún no ha calado en sus juventudes.

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