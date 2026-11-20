El contexto La Marea Verde toma las calles de Madrid en su sexta semana de huelga para denunciar los ataques de la consejera de Ayuso, que aún se niega a sentarse a negociar.

Este viernes, docentes y familias han protagonizado protestas en Madrid, cortando la Gran Vía y ocupando tres colegios en Getafe, como parte de la 'Marea Verde'. Las manifestaciones coinciden con una orden de "neutralidad" emitida por la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que prohíbe a los profesores usar recursos escolares para informar sobre la huelga. La comunidad educativa critica estas medidas, calificándolas de represivas y comparándolas con prácticas del franquismo. Tras seis semanas de huelga, no ha habido negociaciones con la consejera, y las tensiones aumentan debido a los comentarios despectivos de políticos como Isabel Díaz Ayuso.

Docentes y familias cortan la Gran Vía este viernes en una nueva jornada de movilizaciones por la pública. Y al mismo tiempo, parte de esta 'Marea Verde' madrileña se encierra en tres colegios de Getafe. Estas protestas se dan un día después de que la consejera de Educación de Madrid, Mercedes Zarzalejo, emitiese una orden de "neutralidad" a las escuelas públicas.

"Iniciamos encierro en tres centros educativos para pedirle a la consejera, Mercedes Zarzalejo, que se siente a negociar con el Comité de Huelga", arranca explicando uno de los representantes de la Asamblea de Getafe. Declara que la responsable de Educación, "además de haber ignorado al profesorado, vulnera el derecho a la huelga aumentando los servicios mínimos y la carga burocrática".

Desde la Gran Vía, Natalie explica los motivos del corte del centro de Madrid. "Pedimos la dimisión de la consejera, que se niega a escuchar nuestras demandas". "Tienen la obligación de sentarse a escuchar a la comunidad educativa", añade. Y a la pregunta de si van a continuar con la lucha, es clara: "Vamos a seguir intentándolo".

Profes cortan la Gran Vía

Los constantes ataques a la pública

Según el documento dictado por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa y dirigido también a la Inspección, los profesores tendrán prohibido utilizar los recursos de los centros educativos, como aulas o canales de comunicación con las familias, para informar sobre la huelga o expresar algún tipo de reivindicación. La orden, además, prohíbe colocar pancartas, carteles o símbolos en las fachadas, vallas y espacios comunes.

La orden también aporta un formulario en el que cualquiera puede denunciar una supuesta falta de "neutralidad" de los docentes. El Comité de Huelga por la enseñanza ha calificado estas reivindicaciones de "represivas" y una forma de "censura".

Estas medidas se suman a otras tomadas en las últimas semanas, como un aumento de los servicios mínimos, que han aumentado la indignación dentro de la Marea Verde al considerar que vulnera el derecho a la huelga.

Tras seis semanas de paro, la consejera de Educación no se ha sentado con los profesores a negociar, aunque desde el Gobierno de la comunidad sí han lanzado ataques a la lucha. Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llamó "garrapatas" a los profesores, su consejera se refirió a ellos como "violentos".

Algunas medidas son importadas del franquismo

Una de las críticas más contundentes a las nuevas instrucciones de "neutralidad" de la Comunidad de Madrid llega de la mano de Estrella Vaquero, profesora y madre de un alumno, que compara el mecanismo de denuncia incluido en el documento con las prácticas de depuración ideológica del franquismo: "Es como en el franquismo, como una caza de brujas".

La comparación no es casual. El documento de la Consejería incorpora un formulario para que cualquier persona pueda denunciar a los docentes por posibles incumplimientos de la neutralidad en las aulas, algo que ya se hacía durante la dictadura franquista para investigar a los maestros en función de sus ideas políticas.

Las preguntas utilizadas en la dictadura para investigar a los docentes eran tales como: "¿Qué significación política tenía este maestro?", "¿Simpatizaba con la política izquierdista?" o "¿En la escuela hizo propaganda izquierdista?". Cuestiones que formaban parte de los procedimientos de depuración del magisterio franquista..

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