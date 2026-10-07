El PP se enreda con el voto por correo: de agitar el bulo del pucherazo a quedarse cortos recogiendo cable

Los detalles "A nosotros nos gusta más ver cómo cae el voto en la urna", dice hoy el portavoz de Ayuso mientras Feijóo guarda silencio sobre los fantasmas de pucherazo alimentados por el PP.

El PP sigue a vueltas con el voto por correo, alimentando los fantasmas el pucherazo en el mismo discurso en el que hablan de confianza a los trabajadores de Correos o de un "sistema garantista".

Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que nada más conocer el adelanto electoral anunciaba que había que votar en las urnas y no por correo, están haciendo trabajar a fondo a los portavoces populares.

Borja Sémper juega a ese doble discurso. En una entrevista hoy en RNE, el portavoz del PP defiende que el cuestionamiento del voto por correo de algunos compañeros suyos de partido proviene de "lo vivido estos años" y no pone en duda el sistema electoral "de fondo". Un matiz con el que la recogida de cable se queda a medias. Según Sémper, "nuestro sistema es garantista", pero añade también que velarán por que sea un "proceso transparente". "Hay gente que tiene miedo", dice Sémper alimentando esa idea lanzada por Ayuso y señalando que en las primarias socialistas Sánchez "intentó ocultar una urna para que el voto fuera fraudulento".

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, era aún más incisiva en sus dudas este martes. Ha dicho desconfiar de "los directivos que ha elegido muy cuidadosamente Pedro Sánchez para poner al frente" de Correos. Unas afirmaciones con las que hacía referencia al expresidente de Correos, Juanma Serrano, o la que fuera responsable de relaciones institucionales, Leire Díez, investigada como fontanera del PSOE.

Hoy, ante los micros de laSexta, el portavoz del gobierno de Ayuso, Miguel Ángel García, preguntado sobre si tienen pruebas de que el voto por correo no sea seguro, se ha limitado a decir: "A nosotros nos gusta más ver cómo cae el voto en la urna, simplemente eso, nos gusta más ver cómo cae en la urna".

Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al PP de usar el voto por correo y "patochadas varias" para evitar hablar de vivienda. "Ellos (PP y Vox) hablando del voto por correo y patochadas varias, pero a otro perro con ese hueso", ha clamado en una entrevista en la Ser.

También el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado contra la "ignorancia" del PP. Y se ha preguntado "qué le deja" el PP "a los antisistema o a Vox o a la extrema derecha" si "el partido de la institucionalidad cuestiona la limpieza del sistema electoral de un país con 50 años de democracia" y en los que "nunca ha habido un fraude electoral". "No sé ya qué es lo que está dejando para los llamados extremistas", ha rematado.

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