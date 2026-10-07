Valeria Racu (Sindicato de Inquilinas): "Esta es una huelga a favor del derecho a la vivienda y contra el Gobierno, la oposición y los especuladores"

¿Qué ha dicho? La portavoz del Sindicato de Inquilinas explica que la fecha del 11 de noviembre que se vislumbra para la huelga general "no está confirmada" todavía y espera poder llegar a un acuerdo con los sindicatos porque "es esencial".

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha abordado en Al Rojo Vivo la acampada en la Puerta del Sol en defensa del derecho a la vivienda y la posible huelga general propuesta para el 11 de noviembre, aún sin confirmar. Destaca que la movilización no busca influir en la campaña electoral, sino reivindicar "el poder popular". Según Racu, el Congreso está dominado por el rentismo, con izquierdas y derechas incapaces de avanzar, y la ultraderecha fomentando divisiones. La huelga se centra en combatir el rentismo, la carestía de vida y el sistema explotador, abogando por el derecho a la vivienda. Frente a las críticas del PP, Racu afirma que la derecha defiende los intereses de los más ricos. La movilización continúa con energía y esperanza, sin fecha final para la acampada.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha hablado en Al Rojo Vivo sobre la situación de la acampada de la Puerta del Sol en defensa del derecho a la vivienda y los próximos pasos que plantean, como esa huelga general que se ultima para el miércoles 11 de noviembre. Según Racu, esta fecha "no está confirmada" y se trata de una propuesta del Sindicato, que está "en conversación con otros sindicatos laborales combativos que también estarán esta tarde en la reunión" que se celebrará este miércoles.

"La calle lo quiere: en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio ya se está hablando de la huelga general y estamos muy rotundamente caminando hacia ella", afirma. La portavoz niega que busquen condicionar la campaña electoral y reivindica "el poder popular" frente a lo meramente electoral.

"Hemos visto que el Congreso está totalmente secuestrado por el rentismo, hemos visto que las izquierdas son incapaces de avanzar, que las derechas están arrodilladas ante los especuladores —incluso votando en contra de sus propios votantes— y que las ultraderechas simplemente utilizan el sufrimiento para dividirnos entre nosotras y crear discursos de odio contra los migrantes, cuando los verdaderos invasores son los rentistas que llevan demasiado tiempo devorando este país", opina la portavoz.

Para Racu, la conclusión es clara: el tiempo de los políticos "se acabó" y ahora le toca el turno a la calle. "La huelga general siempre ha sido lo que ha conseguido que la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad avancemos en derechos: así conquistamos la jornada laboral, así conquistamos el sufragio universal y así conquistaremos acabar de una vez por todas con el negocio inmobiliario", defiende en laSexta.

La portavoz recuerda que su movimiento y la huelga es "contra el rentismo, contra la carestía de la vida y contra un sistema que es un entramado en sí mismo". "Es una huelga desde abajo y es una huelga que pone sobre la mesa que estas cosas están relacionadas con las condiciones de trabajo, está directamente relacionada con que nos dejamos la vida en conseguir un sueldo que ni siquiera nos llega para vivir dignamente", añade.

"Entonces esto es una huelga contra los partidos políticos, contra el Gobierno, contra la oposición, contra esas empresas especuladoras que nos explotan todos los días; y, sobre todo, es una huelga a favor del derecho a la vivienda. Ya no solo es una huelga en contra del rentismo, sino que es una huelga a favor de todo lo que queremos construir. En las calles lo tenemos muy claro, la mayoría social lo tiene muy claro y hay consenso en que el rentismo es una lacra para el conjunto de la sociedad, ya no solo para los inquilinos", sentencia Racu, que descarta que haya una "fecha final" para la acampada en estos momentos, dentro de una movilización en la que hay "muchísima energía y muchísima esperanza".

Sobre los mensajes del PP contra la acampada en los que aseguran que "por primera vez en días se duchan" después del diluvio caído en la Puerta del Sol, Racu les quita hierro y lamenta que estemos viendo a una derecha "totalmente perdida". "La derecha está totalmente perdida porque siempre lo que han defendido son los intereses de los más ricos, de ese pequeño porcentaje de la población que hace negocio con la vivienda y que hace negocio con la vida entera", afirma.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido