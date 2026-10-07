Muere Maricarmen, la anciana de 87 años cuyo desahucio desató las protestas y acampada por la vivienda

Los detalles La mujer, de 87 años, fue obligada a dejar su casa el 23 de septiembre y desde entonces ha permanecido en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. "Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde", lamentan en el comunicado.

Maricarmen, una mujer de 87 años cuyo desahucio provocó protestas y acampadas por el derecho a la vivienda, falleció en el Hospital Gregorio Marañón, según informó el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Fue desalojada el 23 de septiembre y permaneció hospitalizada desde entonces. Aunque se logró un acuerdo para que regresara a su hogar, llegó demasiado tarde. Su caso generó manifestaciones, acampadas y un intenso debate sobre la vivienda en España. Su legado de lucha inspira a continuar defendiendo el derecho a la vivienda, como ella siempre pedía: "Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro".

Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desató las protestas y acampada por la vivienda, ha fallecido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, según ha comunicado el Sindicato de Inquilinas.

El pasado 23 de septiembre fue desahuciada y desde entonces ha permanecido hospitalizada. "Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante", han destacado en el comunicado.

Este destaca que "los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda suponen un antes y un después en la historia de este país: manifestaciones multitudinarias, acampadas en las plazas, adelanto electoral y convocatoria de una huelga general". "El debate de la vivienda está en el centro, pero el coste para llegar hasta aquí ha sido demasiado alto", han afirmado.

"Ahora, tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: 'Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro'", han destacado.

Tras esto, han remarcado: "Tu familia, tu abogada y tu Sindicato seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda y peleando contra los especuladores, con la fuerza y valentía que nos enseñaste. Seguiremos luchando por ti, por todas, como siempre quisiste".

Maricarmen vivió en el piso situado en el número 46 de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el barrio de Ibiza (distrito de Retiro), durante más de siete décadas, desde que su padre lo alquiló. Allí pasó prácticamente toda su vida junto a su madre y su hermano hasta que Urbagestión la obligó a abandonarlo. Su caso encendió la mecha de un clamor social que permanecerá gracias a su ejemplo de lucha.

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