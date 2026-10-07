La emoción de Andrea Ropero tras conocer la muerte de Maricarmen: "El día del desahucio era incapaz de levantarse. Se había quedado sin fuerzas"

¿Qué ha dicho? La periodista ha destacado que los desahucios "matan también de esta manera" y ha recordado una frase que le dijo Maricarmen tras su desahucio: "No he perdido, he ganado".

Andrea Ropero, periodista de 'El Intermedio', acompañó a Maricarmen durante su desahucio y siguió su caso durante años, observando el deterioro de su salud debido a la presión sufrida durante siete años. Ropero, visiblemente afectada, expresó su tristeza por la muerte de Maricarmen, destacando el empeoramiento de su salud en los últimos dos años. En junio, aún tenía movilidad, pero el día del desahucio ya no podía levantarse. Ropero resaltó la fortaleza de Maricarmen, quien, a pesar de su situación, seguía luchando y agradeciendo el apoyo recibido. La periodista subrayó cómo los desahucios afectan gravemente la salud de las personas.

Andrea Ropero, periodista de 'El Intermedio', estuvo con Maricarmen el día de su desahucio. Además, durante años ha estado pendiente de su caso, visitándole y estando pendiente de ella. Un hecho que le ha permitido observar cómo su estado de salud se fue resintiendo cada vez más debido a la presión que llevaba sufriendo desde hace siete años.

"Estoy en shock", ha confesado, destacando que su muerte es una noticia "muy triste" que le deja "desolada". "Sabía a través de la familia que estaba muy mal. Su deterioro ha sido tremendo en los últimos días", ha confesado, indicando que intuyó que algo malo pasaba cuando esta tarde no respondieron a su llamada.

La periodista ha indicado que ha sido tremendo ver cómo su salud fue empeorando a lo largo de estos dos años. "Le visitamos en junio. En aquel momento caminaba con un andador y podía coger objetos, tenía movilidad", ha explicado.

Sin embargo, el día del desahucio pudo ver cómo era incapaz de levantarse y de coger una taza de café. "Había perdido toda la fuerza, toda la masa muscular, en las últimas semanas a raíz de las demanadas de desahucio", ha señalado.

Andrea Ropero, emocionada, ha recalcado que su deteriro había sido tremendo. "En estas dos semans he ido hablando con ella. Me mandaba audios preciosos. Tenía una fuerza tremenda", ha recordado, indicando que ella estaba muy contenta con la respuesta popular que había tenido su desahucio. "Sacaba fuerzas de donde no las tenía para agredecer y seguir en esta lucha", ha señalado.

"Me parece tremendo. Los desahucios matan también de esta manera", ha destacado, mostrando su indignación por todo lo ocurrido y desvelando que, desde el hospital, Maricarmen le aseguraba que estaba pendiente de todo lo que ocurría fuera.

"Hay que ponerse en su piel. Una mujer de 87 años, con una presión tremenda en los últimos siete años", ha indicado, señalando que, a pesar de todo eso, el día del desahucio, sabiendo que no tenía a dónde ir, estaba pendiente de su familia, del Sindicato de Inquilinas, y del equipo de laSexta que estaba junto a ella.

"Era consciente de la fuerza que tenía la imagen de ver a una mujer en esas circunstancias", ha explicado, recordando cómo le decía que tenía que luchar y cómo, tras el desahucio, le dijo: "No he perdido, he ganado".

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