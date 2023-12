Muchas veces, los anuncios de la Lotería de Navidad cuentan historias que nos hacen llorar pero que, al fin y al cabo, no son más que ficción. Sin embargo, esas historias también existen en la vida real. Hace un mes y medio, a una vecina de Mota del Cuervo (Cuenca) le pasó lo que nadie querría que le pasara: perdió un pequeño monedero en el que llevaba 850 euros en efectivo y 20 décimos de Lotería de Navidad —valorados en 400 euros—. El gran problema: no había ninguna manera de demostrar lo que había perdido, porque no llevaba ninguna seña ni identificación.

Fue otra vecina de Mota del Cuervo, María Jesús M.S., más conocida como Chus, la que se encontró con todo este dinero y las participaciones para el sorteo navideño. Sin tener información de la persona a la que pertenecía, María Jesús decidió acudir a la Policía local, con la finalidad de localizar a la dueña del dinero y la lotería y devolvérselo. Y así lo hizo: localizó a la dueña, la propietaria del café bar Cervantes, de la localidad de El Pedernoso, y le devolvió lo que era suyo. Eso sí, la legítima propietaria no pudo más que agradecérselo, también con algún que otro décimo de Lotería.