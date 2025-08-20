La AEMET alerta de un mayor descenso de las temperaturas que dejará lluvias intensas en el Mediterráneo

Los detalles En el norte de la Península se alcanzarán los 26 grados de máxima y 15 de mínima con lluvias ligeras. En el Mediterráneo, y sobre todo en Baleares, preocupa especialmente la intensidad de las tormentas previstas para esta semana.

Habiendo dejado la ola de calor de lado, el descenso en las temperaturas es más que notable. Sin embargo, el país enfrenta ahora tormentas y lluvias que ya se han colado por el norte de la Península. De hecho, en Donostia se ha registrado una brusca bajada de temperatura y lluvia que terminará el jueves.

En Castilla y León, al contrario, la estampa contempla campos secos y un cielo lleno de calima y humo de los incendios que enfrenta la zona.

Predicción para este miércoles

Las temperaturas mínimas rozarán los 14-15 grados y seguirán bajando en zonas del sur y a orillas del Mediterráneo. Los 25-26 grados nocturnos pasan a ser unos 20 o 23 grados en unas noches más tropicales. Las máximas, del mismo modo, dejan de lado los 40 grados que se vivieron durante los 16 largos días de ola de calor y se alcanzarán los 36 gradosen el sur y más suaves, 23 o 26, en el norte del país.

No obstante, el descenso de temperaturas en el norte traerá consigo lluvias de hasta 40 litros/m2 en una hora. Tormentas también en zonas montañosas como Huesca o el Pirineo catalán y especial atención en Baleares donde puede llover con mucha intensidad.

En Málaga parece ser que las temperaturas tardarán en bajar, puesto que llega el temido viento de terral que eleva la sensación de calor. La AEMET ha activado el aviso naranja en la zona interior por temperaturas que pueden llegar hasta los 39 grados.