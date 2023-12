Ya está aquí el tercer quinto premio de la Lotería de Navidad 2023. A las 10.00h ha salido este tercer quinto premio. Los niños de San Ildefonso han cantado el 88979, que estará premiado con 60.000 euros a la serie, 6.000 euros al décimo.

Este sorteo, que arrancó pasadas las 9:00h de esta mañana, ya ha dejado otros grandes premios que ha causado la euforia en el Teatro Real de Madrid. Entre ellos, otros dos quintos premios. El primero ha caído en el número 54274, mientras que el segundo corresponde al 45353.

El 88979 ha sido repartido vendiéndose hasta en Sevilla, Las Palmas, Zaragoza, Madrid, Murcia, Asturias, Ciudadela de Menorca, Barcelona... y también en Doña Manolita, la mítica administración de Madrid. En este mapa puedes encontrar todos los pueblos y ciudades donde ha caído este premio.

Pocos minutos después, a las 10:22h ha salido el cuarto quinto premio 92023. Además, puedes comprobar en el Lotómetro de laSexta en tiempo real todos los premios que hasta ahora ha repartido el sorteo de la Lotería de Navidad de este 2023 para no perderte nada.

¿Cuánto se queda Hacienda ?

Tras llevarse la alegría, toca comenzar los trámites. Si te llevas la sorpresa de tener uno de los premios, lo primero que has de saber es que algunos se reciben de manera íntegra y otros sólo parcial porque, en virtud de una ley aprobada hace una década, todos los premios de sorteos y juegos de azar de Loterías y Apuestas del Estado tributan siempre y cuando superen los 40.000 euros, con un gravamen especial del 20%.

Es decir, algunos premios de loterías y sorteos de SELAE están sujetos, desde 2013, a un gravamen especial, aunque con el paso de los años ha ido variando los premios que se incluían en esta lista. En 2013, el gravamen era de un 20% para todos los premios que superaran los 2.500 euros. Desde 2020, en cambio, el impuesto sólo se aplica a todo lo que supere los 40.000 euros.

Por tanto, los afortunados se embolsarán por cada décimo un premio de 6.000 euros íntegros, ya que no alcanza el límite de tributación que marca la ley. Así, los cuartos premios, agraciados con 20.000 euros al décimo cada uno, tampoco están sujetos a este impuesto.

¿Cuándo y cómo lo puedo cobrar?

Sin más dilación, es probable que estés deseando cobrar ya los 6.000 euros de este tercer premio si has sido uno de los afortunados. Estás de suerte: Loterías y Apuestas del Estado permite cobrar en el mismo día los premios del Sorteo de Navidad. No obstante, tendrás que esperar a partir de la tarde-noche de este viernes 22 de diciembre.

Ahora toca saber cómo podremos hacerlo. Con el tiempo, los métodos con los que los afortunados pueden cobrar su décimo han ido aumentando. Desde 2022, por ejemplo, los décimos ganadores de la Lotería de Navidad se pueden cobrar por Bizum. Sin embargo, hay alguna excepción. Solo pueden cobrarse así los denominados premios 'menores', aquellos que no superan los 2.000 euros.

Teniendo esto en cuenta, los jugadores que ganen alguno de los cinco premios 'mayores' no podrán ingresar su cantidad a través de esta aplicación y deberán llevar a cabo otro procedimiento. Al tratarse de un premio de 6.000 euros, debes saber que no se puede cobrar directamente ningún premio por encima de los 2.000 euros. Esto no quiere decir que obtener tu dinero sea complicado, sino que habrás de ir a una sucursal de una de las entidades bancarias colaboradoras con Loterías y Apuestas del Estado para ingresar todo lo que esté por encima de esa cantidad.

Por tanto, el primer paso es acudir a una entidad bancaria que tenga acuerdo de colaboración con SELAE. Allí, deberás entregar el DNI para proceder al cobro del premio, que puede realizarse de varias maneras: o bien a través de un cheque o vía transferencia bancaria, a un número de cuenta de titularidad del ganador que él mismo haya solicitado. Si la compra del décimo se ha realizado a través de la aplicación o el servicio web de SELAE, previa verificación de documentos, la transferencia del premio se hará de manera automática la misma noche del día 22 de diciembre.

Otra cosa a tener en cuenta es que... ¡el Sorteo no ha acabado! La Lotería de Navidad reparte este viernes 22 de diciembre 2.380 millones de euros en premios, por lo que seguro que aún te queda algún décimo por revisar en el Lotómetro.