Amaral, Bunbury, Bob Dylan y la historia de un falso rumor de 20 años: "'Puta desagradecida' no tiene nada que ver con ella"

Amaral y Bunbury han traído a la actualidad un rumor que nació hace 20 años que también incluye a Bob Dylan en la ecuación y que ha provocado un cruce de mensajes en redes sociales y comunicados que han buscado arrojar luz -y verdad- a esta tensa historia entre dos referentes de nuestra música.

Pongámonos en contexto. Es el año 2004 y el cantante norteamericano Bob Dylan ofrece una gira de conciertos en España, para los que elige al dúo Amaral para ser sus teloneros. Juan Aguirre, guitarrista del dúo, sufre una lesión en la mano que pone en duda su participación en los conciertos de Dylan. Finalmente, Eva Amaral decide cantar en solitario.

No obstante, en 2006 la rumorología estalla ante la publicación de un tema de Enrique Bunbury en su álbum 'El tiempo de las cerezas', una canción que lleva por título 'Puta desagradecida'. Esa canción comienza así: "No conozco a nadie que mienta como tú / Con tanta disciplina, precisión y sinceridad / Te ganaste tu lugar con ingeniosa ingenuidad / No entiendo cómo eres capaz de sentirte peligrosa siendo tan vulgar". Ese rumor afirmaba que Bunbury se sentía ofendido por no haber sido el telonero de Dylan y que, por ese motivo, le había dedicado esa canción a Eva Amaral.

Ese rumor volvió a ser actualidad después de que Amaral, a través de su cuenta oficial en X, respondiese a una serie de usuarios mostrando su "hartazgo grande" ante "tanto ataque machista" por parte de algunos seguidores de Bunbury. "Igual este hombre debería haber parado esto hace tiempo", denunciaban. En un mensaje posterior, fueron todavía más claros: "En lugar de venir aquí a atacar y contar estupideces, ¿por qué no le preguntas a Bunbury? Creemos que es hora de que se cuente la verdad y, de paso, de que sus seguidores nos dejen en paz".

Amaral lamenta haber sufrido "acoso continuado por parte de algunos seguidores de Bunbury, con insultos bastante misóginos y chungos y también amenazas". "Todo en base", añaden, de "una historia que alguien se inventó". Horas después de estos mensajes, el escritor Javier Escorzo rescató en su cuenta de X una entrevista a Bunbury en el año 2014 en la que mostraba su hartazgo ante las veces que le habían preguntado por ese falso rumor.

"El texto de 'Puta desagradecida' pertenece a mi época deambulando por Nicaragua (2003). No habla de Eva, ni remotamente, y menos tiene que ver con el 'affaire' Bob Dylan. En realidad, a mí me propusieron sustituirles en la gira con Dylan por un accidente de Juan en su muñeca, que le impedía continuar los tres conciertos que faltaban. Es cierto que me hubiera gustado hacer esos conciertos pendientes con Dylan, pero Eva decidió hacer los 'shows' sola, sin Juan. No me mosqueé en ningún momento. Eran sus conciertos, yo solo me ofrecí como favor a Gamerco en caso de que tuvieran que cancelar. Punto", sentenció entonces Bunbury.

Amaral se hizo eco de esta entrevista y agradeció su difusión, añadiendo que "no es una cuestión de ser mejor o peor". "Parece que hay un núcleo de fanáticos de este señor al que la aclaración no les ha llegado con suficiente claridad y, de cuando en cuando, entran en nuestras redes a dejarnos su amor", lamentaban. Esa ha sido su última pronunciación del dúo acerca de la polémica, pero esta historia no se queda ahí.

En su cuenta de X, Enrique Bunbury ha emitido un extenso comunicado en el que se hace eco del "malestar" de Amaral por esta "rumorología" desde que se publicase la canción, "aunque el rumor no tenga una base sostenible, sino más bien todo lo contrario", añaden.

"No me importa volver a insistir que en esa gira eran ellos los contratados para abrir a Dylan y que a mí me llamó Gay Mercader para sustituirles por un problema en la mano de Juan Aguirre. Yo me ofrecí para hacer los shows que faltaban. Cuando me comunicaron que Eva continuaría haciendo los shows sola, me alegré por ella, aunque a mí me hiciera ilusión abrir para Dylan. Amaral no me quitó el puesto en absoluto. Era suyo. Nunca me enfadé, porque no tenía motivos. Dicho esto, insisto, la canción no tiene nada que ver con ella. Es una canción a la manera de las canciones latinoamericanas de despecho que tanto me gustan", explica.

Bunbury pide que se ofrezca a Amaral "el respeto que tienen y merecen", definiéndoles como "un dúo de talento evidente y mayúsculo", a los que ofrece su "admiración y disculpas por todo lo sufrido".