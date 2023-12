El número 57421 ha sido premiado con el séptimo de los quintos premios del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de este año. Este premio, dotado con 60.000 euros a la serie y 6.000 para cada décimo, ha salido a las 11:37 horas de este viernes 22 de diciembre de las cuerdas vocales de Antoni Ramírez y Kiara Román. Desde el Teatro Real ha ido a parar a un gran número de administraciones. Entre ellas la de Doña Manolita y en el Centro Comercial Arenas de Barcelona, que lleva ya cuatro quintos premios vendidos.

Se trata del séptimo de los ocho quintos premios que arrojan los bombos de la lotería que desde pasadas las 9:00h no han dejado de girar en el Teatro Real de Madrid. Eso sí, todavía quedan premios por darse a conocer, por lo que sigue con nosotros para ver todos los números premiados del sorteo de 2023, en directo desde laSexta o en laSexta.com, donde también tienes el Lotómetro, para poder comprobar tus décimos de la Lotería de Navidad.

Los quintos son solo una parte de los premios mayores del sorteo extraordinario de Navidad, que este 22 de diciembre de 2023 reparte hasta 2.590 millones de euros, la mayor cuantía de la historia. De todos los premios, si no contamos las pedreas, las terminaciones y los reintegros, los quintos son los que menor cantidad de dinero reparten, aunque esto también tiene su lado positivo: recibes el premio íntegro, ya que Hacienda solo se lleva un porcentaje de los premios que superan los 40.000 euros.

¿Qué ocurre si mi número es muy próximo al premiado?

En el caso de los quintos premios, las aproximaciones no tienen premio, independientemente de si es el número anterior o el posterior. Tampoco te llevas dinero si tienes el reintegro de un quinto premio. De esta forma, la única opción de llevarte los 6.000 euros de premio por cada décimo es tener una combinación que coincide exactamente con los números cantados por las niñas y niños de San Ildefonso.

En este punto, cabe destacar que lo bueno de este quinto premio es que tienes muchas más probabilidades de que te toque frente a uno de los grandes premios, ya que en los quintos premios tienes hasta ocho opciones.

¿Cómo puedo cobrar el quinto premio?

Si has resultado el ganador de este séptimo quinto premio o de cualquier otro, ahora es momento de pensar en cómo cobrarlo, algo que crea gran confusión, por lo que no está de más recordarlo. Así, te contamos que tienes dos formas de comprobarlo.

Loterías y Apuestas del Estado (LAE) permite cobrar en el mismo día los premios del Sorteo de Navidad, a partir de la tarde-noche del viernes 22 de diciembre, una vez que finalicen las comprobaciones de todos los números y se publique la lista oficial de premios. Esto suele ocurrir sobre las 18:00h.

Si has comprado el décimo a través de la aplicación de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), esta es la forma más rápida de conseguir tu dinero. Los premios mayores, es decir, todos los que superen los 2.000 euros, no se ingresan en la Lotobolsa, sino que se reciben mediante transferencia bancaria, después de haber realizado un paso de comprobación de identidad.

Sin embargo, si has comprado los décimos físicamente en algún establecimiento o administración de Lotería, el proceso va un poco más lento. En ese caso, no podrás canjear allí tu premio, ya que por ley no se pueden realizar pagos de esta cantidad, ni en metálico ni en la propia administración. Así pues, para cobrar un quinto premio has de ir a una de las entidades colaboradoras para solicitar el ingreso del dinero. Tendrás que llevar el décimo premiado y la documentación del ganador (o ganadores); una vez que toda esta información sea comprobada, podrás recibir tu premio. Aunque este año sólo tienes dos entidades bancarias en las que podrás realizar este trámite: Caixabank y BBVA.