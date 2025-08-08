Guerra de Israel en Gaza, en directo | Los CRP palestinos, aliados de Hamás, advierten a Israel: sólo volverán los rehenes negociando

Australia urge a Israel a no tomar el control de Gaza Australia ha urgido a Israel a "no ir por este camino", después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestara que su intención es que Israel tome el control militar de la Franja de Gaza. "Australia llama a Israel a no ir por este camino, que solo empeorará la catástrofe humanitaria en Gaza", ha advertido la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, en un comunicado. Reuters Compartir en X

Reino Unido espera que Israel reconsidere su decisión Reino Unido espera que Israel reconsidere su decisión de tomar el control de Ciudad de Gaza, según ha trasladado la viceministra de Energía británica, Miatta Fahnbulleh. "Creemos que la decisión es la decisión errónea y esperamos que el Gobierno israelí la reconsidere", ha dicho en una entrevista radiofónica, donde ha advertido de que se arriesga a escalar "una situación que ya es intolerable y atroz". Reuters Compartir en X

Los ataques israelíes matan a siete personas en Ciudad de Gaza Siete personas, incluyendo mujeres y niños, han sido asesinadas esta noche en ataques israelíes en diferentes zonas de Ciudad de Gaza, según la agencia palestina de noticias Wafa. Seis de las víctimas son de una familia que falleció en un ataque contra su tienda de campaña, donde residían como desplazados, junto a la mezquita de Beer Sheva, en el noroeste de Ciudad de Gaza. Además, una mujer ha muerto y un hombre ha resultado herido grave en ataques contra tres casas cerca de la plaza Al Shawa de Ciudad de Gaza, una localidad del norte del enclave que alberga a un millón de personas. Los ataques tuvieron lugar mientras se reunía en Jerusalén el gabinete de seguridad del Gobierno israelí, que aprobó en la madrugada de este viernes hacerse con el control de Ciudad de Gaza, desplazando a todos sus habitantes al sur. En declaraciones a la cadena 'Fox' anteriores a la reunión del gabinete, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su objetivo era ocupar toda Gaza, pero que no pretende quedársela ni gobernarla, sino mantener un "perímetro de seguridad" y entregarla a "fuerzas árabes que la gobiernen" sin amenazar a Israel y sin Hamás. EFE Compartir en X

Un grupo armado aliado de Hamás rechaza el plan de Israel y afirma que sólo recuperará a los rehenes negociando Los Comités de Resistencia Popular palestinos, cercanos al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han tachado el plan aprobado por Israel para la ocupación de Gaza y el control del enclave como "una receta para el genocidio", negándose a dejar las armas y asegurando que las autoridades israelíes sólo recuperarán a los rehenes por "la vía de las negociaciones". "Las decisiones del criminal de guerra [el primer ministro israelí, Benjamin] Netanyahu destinadas a ocupar la Franja de Gaza son una receta declarada para el genocidio y la continuación de los crímenes de guerra, la exterminación, los asesinatos y las masacres en un intento desesperado por imponer la rendición a nuestro pueblo y su valiente resistencia", ha afirmado la organización en un comunicado difundido por el diario palestino Filastin, vinculado a Hamás. El grupo, declarado terrorista por Israel, ha defendido que "ninguna fuerza en la tierra podrá despojarnos de nuestras armas", ya que "su misión es liberar la tierra y recuperar los derechos usurpados". En este sentido, ha reiterado que seguirá oponiéndose al Ejército israelí y que "cualquier fuerza o Estado extranjero que pise tierra de Gaza será tratado como una fuerza enemiga y ocupante". "El enemigo sionista no podrá recuperar a sus prisioneros de la resistencia sino a través de la vía de las negociaciones", ha afirmado en un texto en el que declara al Estado israelí como "el único responsable de sus vidas y su destino". Además, en sentido contrario al plan israelí de mantener "el control de seguridad" del enclave y de establecer en él "una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina (AP)", los Comités de Resistencia Popular han declarado que "el día después de la guerra lo decidirá nuestro pueblo a través de su voluntad popular". El grupo armado ha apelado precisamente a la AP para que abandone "la apuesta por Estados Unidos y la llamada legitimidad internacional, que proporciona cobertura diplomática y política a la entidad sionista", ante lo que ha calificado como "preparativos para la agresión, las masacres y las matanzas en Gaza". De esta forma, ha instado a la organización que gobierna Cisjordania "a trabajar de inmediato para poner fin a la división y lograr la unidad para defender a nuestro pueblo y nuestra tierra". Se trata de la primera reacción de un grupo gazatí después de que el Gobierno de Israel haya aprobado en la madrugada de este viernes la propuesta de Netanyahu sobre una escalada de la ofensiva militar en la Franja de Gaza que incluye la ocupación de la homónima capital del enclave en base a premisas como "la desmilitarización" del mismo y el citado control de su seguridad, así como "el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos". Los Comités de Resistencia Popular son una coalición de varios grupos armados surgida en el año 2000 y formada principalmente por antiguos combatientes del brazo armado de Al Fatá y la Brigada Mártires de Al Aqsa. La formación, declarada como terrorista por Israel, es uno de los aliados de Hamás. Europa Press Compartir en X

El líder de la oposición, sobre la ocupación de la Ciudad de Gaza: "Un desastre que conducirá a más desastres" El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, afirmó este viernes que la decisión del Gobierno israelí de avanzar su ofensiva en Gaza y ocupar Ciudad de Gaza, una ciudad norteña de un millón de habitantes, "es un desastre que conducirá a muchos más desastres". Lapid afirma en su cuenta de X que la decisión del Ejecutivo israelí está "en completa contradicción con la opinión del Ejército y de los funcionarios de seguridad" y que no tiene en cuenta "el desgaste y el agotamiento de las fuerzas combatientes". El líder de la oposición opina que los dos ministros ultranacionalistas y colonos israelíes —el de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir— han arrastrado al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a una decisión que "llevará meses" y "conducirá a la muerte de los rehenes y de muchos soldados". Además, asegura que este plan "costará a los contribuyentes israelíes decenas de miles de millones y conducirá a un colapso político". "Esto es exactamente lo que Hamás quería: que Israel quedara atrapado en un territorio sin objetivo, sin definir el panorama para el día siguiente, en una ocupación inútil que nadie entiende a dónde conduce", asegura. EFE Compartir en X

