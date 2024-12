45225, el quinto de los quintos premios de la Lotería de Navidad de 2024

"¡Sesenta mil eurooooos!", cantan los niños de San Ildefonso. Es el quinto premio de esta Lotería de Navidad de 2024, que ha salido a las 12:05h y corresponde al número 45225. Si eres poseedor de este décimo, ¡enhorabuena!, porque te llevas 6.000 euros para ti y quien tú quieras. Si tienes la serie entera, recuerda que el premio se multiplica por diez. Esos sí son los 60.000.

Se trata del quinto de los ocho quintos premios que arrojan los bombos de la lotería que desde pasadas las 9:00h no dejan de girar en el Teatro Real de Madrid, como has podido ver en el directo de laSexta.com. Este premio ha tocado íntegro en Madrid, en el Quiosco de la calle Gran Vía, 56.

De todos los premios, sin contar las pedreas, las terminaciones y los reintegros, los quintos son los que menor cantidad de dinero reparten, aunque esto también tiene su lado positivo: recibes el premio íntegro, ya que Hacienda solo se lleva un porcentaje de los premios que superan los 40.000 euros.

¿Y si no tengo un quinto, pero sí uno que se le aproxima?

Además de los cinco grandes (del Gordo a los quintos) la Lotería de Navidad reparte dinero también a otros décimos cuyas combinaciones se aproximen a los principales, y también a aquellos en los que algunas de las cifras coincidan con algunos de los grandes premios, así que no dudes en ir consultando nuestro Lotómetro de manera regular para saber si te has llevado o no un buen pellizquito en este Sorteo Extraordinario.

Sin embargo, en el caso de los quintos premios, las aproximaciones no están premiadas, independientemente de si es el número anterior o el posterior. Tampoco te llevas dinero si tienes el reintegro. La única opción de llevarte los 6.000 euros de premio por cada décimo es tener una combinación que coincida exactamente con los números cantados.

¿Cómo, dónde y cuándo cobrarlo?

Si eres un clásico y has comprado los décimos físicamente en algún establecimiento o administración de Lotería, tienes que saber que no vas a poder canjear allí tu premio, ya que por ley no se pueden realizar pagos de esta cantidad, ni en metálico ni en la propia administración. Para cobrar un quinto premio debes acudir a una de las entidades colaboradoras para solicitar el ingreso del dinero.

No olvides llevar el décimo premiado y la documentación del ganador (o ganadores). Una vez que toda esta información sea comprobada, podrás recibir tu premio. Aunque este año solo hay dos entidades bancarias en las que podrás realizar este trámite: Caixabank y BBVA y además, casi con seguridad no podrán cobrarse el mismo día del Sorteo, ya que el día 22 de diciembre es domingo en 2024 y las sucursales, probablemente, no estarán abiertas. De todas formas, te recomendamos ponerte en contacto con tu sucursal de confianza para comprobarlo.

Si has comprado el décimo a través de la aplicación de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), esta es la forma más rápida de conseguir tu dinero. Los premios mayores, es decir, todos los que superen los 2.000 euros, no se ingresan en la Lotobolsa, sino que se reciben mediante transferencia bancaria, después de haber realizado un paso de comprobación de identidad.

Y por último, ojo con la fecha de caducidad. Los premios se pueden cobrar hasta el próximo 24 de marzo de 2025.