Es oficial. La Lotería de Navidad 2024 ya ha dado el pistoletazo de salida con la publicación del anuncio de este año. Con él, Loterías y Apuestas del Estado desglosa el listado de premios, un tema que puede resultar farragoso para muchos, pues no son precisamente pocos. En total, este año se reparten 29.536.720, que resulta ser 1.224.320 premios más. ¿Y cómo se dividen estos premios? Hay tres principales.

El 'Gordo' de Navidad o primer premio, de 400.000 euros al décimo o 4.000.000 de euros a la serie.

o primer premio, de o 4.000.000 de euros a la serie. El segundo premio , de 125.000 euros al décimo o 1.250.000 euros a la serie.

, de o 1.250.000 euros a la serie. El tercero, de 50.000 euros al décimo o 500.000 euros a la serie.

Sin embargo, esta atractiva cantidad tiene que pasar primero por el gravamen lotero antes de ser ingresado a los ganadores. Así, un importe de los tres primeros premios de la Lotería de Navidad sí que tributa. Lo hacen su 20%. Esto quiere decir que de El Gordo de la Lotería de Navidad el ganador se queda 328.000 euros por décimo, del segundo premio 108.000 euros por décimo y del tercero 48.000 euros por décimo.

Los otros premios de la Lotería de Navidad

El resto de premios no tiene misterio alguno, pues no tributan, y son las mismas cantidades que el año pasado. No han experimentado cambios:

Dos cuartos premios de 200.000 euros a la serie o 20.000 al décimo.

Ocho quintos premios de 60.000 euros a la serie o 6.000 al décimo

Como curiosidad, estos premios tienen más probabilidades de tocar que los tres primeros. ¿Por qué? Porque se sacan varios números. Es decir, si participas con un único número de entre los 100.000 disponibles, estas son las probabilidades de que te toquen el Gordo, el segundo o cualquiera de los restantes premios:

Un 0,001% de que te toquen los 400.000 euros del Gordo

Un 0,001% de que te toquen 125.000 euros del segundo premio

Un 0,001% de que te toquen 50.000 euros del tercer premio

Un 0,002% de que te toquen 20.000 euros de un cuarto premio

Un 0,008% de que te toquen 6.000 euros de un quinto premio

¿La pedrea y el reintegro?

Pero esto no es todo, los apasionados de la Lotería de Navidad saben que durante la mayor parte del sorteo suenan las pedreas. Es decir, los premios de 100 euros al décimo. En total se reparten 1.794, misma cifra que el año pasado. ¿Y qué probabilidad hay de que te toque una? A mayor número de décimos con números diferentes, mayor probabilidad. En el caso de tener un décimo, estaríamos hablando de una probabilidad del 1,794% de que te toque una pedrea.

Otra cosa diferente es el reintegro, que es el último número en el que termina el Gordo de la Lotería de Navidad. Este también tiene premio, como otras aproximaciones que ahora comentaremos. El reintegro son 9.999 premios de 200 euros a la serie o 20 euros al décimo cada uno para los billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero. Así, en el caso de tener un número, hay un 9,999% de que te toquen los 20 euros invertidos en el décimo.

Las otras aproximaciones

En el sorteo navideño también tienen premio los dueños de los décimos que se quedan cerca de el Gordo de la Lotería, del segundo premio, del tercero y del cuarto.

Dos aproximaciones de 20.000 euros a la serie cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero

Dos aproximaciones de 12.500 euros a la serie cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo

Dos aproximaciones de 9.600 euros cada una, para los números anterior y posterior al del que obtenga el premio tercero

99 premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio primero

99 premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio segundo

99 premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio tercero

198 premios de 1.000 euros cada uno, para los 99 números restantes de la centena de los dos premios cuartos

999 premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero

999 premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio segundo

999 premios de 1.000 euros cada uno, para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio tercero

Un 0,002% de que te toquen 2.000 euros de una aproximación del Gordo

Un 0,002% de que te toquen 1.250 euros de una aproximación del segundo premio

Un 0,002% de que te toquen 960 euros de una aproximación del tercer premio

Un 5,286% de que te toquen los 100 euros de la pedrea y otras aproximaciones

Así, la probabilidad de hacerte con alguno de estos premios es:

Esta es la teoría del sorteo, en la práctica (si no te quieres calentar la cabeza) solo tienes que esperar a que termine el sorteo, para comprobar con el Lotómetro de laSexta si alguno de tus décimos ha sido agraciado.