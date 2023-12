Una año más, la Lotería de Navidad ha repartido millones por toda España. Como cada año, los ganadores han salido a la calle para celebrar su buena suerte. Desde Zapeando han hecho un repaso de las reacciones más llamativas y curiosas de los ganadores que han dejado momentos televisivos impagables.

Cristina Pedroche muestra un vídeo de un señor que hizo una curiosa confesión a una reportera. El vídeo corresponde al sorteo realizado en el año 2017. Una reportera se trasladó hasta una administración de Alagón, en Zaragoza, para poder hablar con los ganadores de un tercer premio que, emocionados, celebraban la lluvia de euros.

La reportera le pregunta a uno de los agraciados por sus sensaciones tras ganar y el hombre, sin cortarse un pelo, le contesta: "Pues me he quedado...que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo". La periodista no da crédito y solo puede contestar: "Madre mía, madre mía, lo que nos acaba de decir, uno nunca sabe dónde le puede tocar la lotería".