Incendios en España hoy, en directo | El fuego avanza sin control en Castilla y León, Galicia y Extremadura y obliga a nuevos confinamientos y desalojos

Valencia | Siete medios aéreos se reincorporan a las tareas de extinción del incendio de Teresa de Cofrentes Un total de siete medios aéreos se han reincorporado esta mañana a las tareas de extinción del incendio forestal originado por un rayo sobre las 15.46 horas de ayer en Teresa de Cofrentes (Valencia) y se ha solicitado asimismo la movilización de un medio aéreo a Aragón, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias. Asimismo, en la zona están trabajando ocho dotaciones y siete brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de Valencia y siete unidades terrestres bomberos forestales de la Generalitat, con siete autobombas, un coordinador forestal, cinco agentes medioambientales y tres autobombas y tres vehículos de la UME. El incendio, originado por un rayo sobre las 15.46 horas de este miércoles, ha obligado a establecer la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF), y a desalojar de forma preventiva las pedanías de El Canalón y otra cercana a la Rambla Argongeña. En la jornada de ayer trabajaron en las tareas de extinción cinco dotaciones de bomberos voluntarios de Ayora y Cofrentes, dos brigadas forestales BRIFO, dos coordinadores forestales, un oficial, ocho unidades de bomberos forestales de la Generalitat, dos técnicos forestales y 12 medios aéreos. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, acudieron en la tarde de ayer al puesto de mando avanzado (PMA) del incendio. Por su parte, la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, señalaron en redes sociales que están "muy pendientes" de la evolución del fuego. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Galicia | Monterrei (Ourense) sufre una noche de evacuaciones y confinamientos por el fuego El municipio ourensano de Monterrei ha sufrido una noche de evacuaciones y confinamientos por un incendio que ha amenazado casas en una jornada en la que ha continuado el avance de la ola de fuegos sin control en la provincia. Según informa el 112 Galicia, fue necesario desalojar a 27 vecinos de Albarellos. Además, fueron confinados los lugares de Mixós, Estevesiños, Vences y A Pousa. Asimismo, para los vecinos confinados se habilitó la alternativa de albergue en el pabellón del municipio de Verín. Paralelamente, un total de 25 grandes dependientes que viven en la residencia municipal de Chandrexa de Queixa, el ayuntamiento de Ourense más afectado por las llamas en los últimos días, fueron evacuados a un centro ubicado en la ciudad de As Burgas. Igualmente, los 47 ancianos evacuados el martes de la residencia de A Mezquita a un centro en Arnoia conntinúan acogidas en este último lugar por la imposibilidad de volver por el momento a su lugar de procedencia. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Extinguido el incendio iniciado en Navalmoralejo (Toledo) y que saltó la frontera con Extremadura El incendio que el pasado lunes se inició en la localidad toledana de Navalmoralejo, y saltó la frontera con Extremadura, ha sido extinguido en la madrugada de este jueves, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales. Aunque dicho fuego, que obligó a desalojar las poblaciones toledanas de Navalmoralejo, La Estrella y Villar de Pedroso, en Cáceres, fue dado por extinguido a las 0.34 horas, en el lugar permanecen 8 medios de extinción terrestre. A lo largo de los casi tres días que han durado las labores de extinción, han llegado a participar 90 medios, 20 de ellos aéreos, llegando a participar la Unidad Militar de Emergencia (UME), tras la petición del Gobierno regional. Según el Sistema de Información de Incendios Forestales, en dicho fuego no existen materiales de ignición dentro de su perímetro, ni es posible la reproducción del mismo. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El Infoca incorpora dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra al incendio de Aroche (Huelva) aún activo El servicio de extinción de incendios Infoca ha incorporado a primera hora de este jueves dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra para cerrar el perímetro del incendio declarado en el municipio de Aroche (Huelva), aún activo. Los trabajos se centran especialmente en el flanco izquierdo de las llamas por la proximidad a una "importante masa" forestal de pinos y eucaliptos. El Ayuntamiento de Aroche informaba este pasado miércoles de que en el flanco izquierdo se estaba trabajando junto con bomberos de Portugal y agradecía el "esfuerzo, la coordinación y el compromiso de todos los equipos y personas implicadas" en las tareas de extinción. El incendio se declaró este miércoles alrededor de las 14.10 horas en el paraje La Contienda. Sobre el terreno estuvieron actuando 18 medios aéreos y 150 efectivos terrestres con el objetivo de estabilizar el fuego. El Ayuntamiento de Aroche señalaba que los esfuerzos se centraban en evitar que "el fuego cruce la carretera que conecta Aroche con Encinasola". Reconocía que "las tareas de extinción están siendo muy complicadas", debido a las condiciones adversas provocadas por el viento cambiante y las altas temperaturas. En este sentido, explicaba que la zona afectada por las llamas es un área "muy frondosa, con abundante fauna salvaje y presencia de granjas". El Consistorio ha habilitado "un pequeño campamento para asistir a los efectivos, proporcionándoles agua y comida". Ante este incendio, el Ayuntamiento de Aroche suspendía la Noche de Farolillos, actividad que tenían prevista, precisamente para la jornada de este miércoles. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Recomendaciones | Qué hacer si te pilla un incendio cuando viajas en carretera Cuando uno viaja por carretera, se puede encontrar con muchas posibles emergencias: fuertes tormentas que provoquen inundaciones en la calzada, nevadas que impidan que los neumáticos se adhieran correctamente al suelo, accidentes que bloqueen las vías... pero este verano, en el puente de agosto, uno de los momentos con más desplazamientos por tierra de España del año, se suma una posible emergencia que, además de ser grave, puede obnubilar al conductor: los incendios en carretera. Galicia, Castilla y León, Extremadura... hay incendios forestales graves en prácticamente todo el país, en un momento en el que atravesamos una dura y larga ola de calor y con la dirección del viento jugando en contra. Pero además, algunos de ellos ya han alcanzado los bordes de las carreteras o las han atravesado. La DGT va actualizando cada poco tiempo el estado de las carreteras, pero a pocas horas del arranque de la operación salida de mitad de agosto, hay incluso tramos de autovías cortados o seriamente afectados por el fuego. Consulta las recomendaciones. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Preocupación por la evolución del incendio en Chandrexa de Queixa (Ourense): el fuego afecta ya a la provincia de Zamora El fuego de los incendios que afectan durante los últimos días a la provincia de Ourense, en concreto el del incendio en Chandrexa de Queixa, ha traspasado ya el límite provincial con Zamora, según ha confirmado a EFE el delegado del Gobierno, Nicanor Sen. La preocupación es "muy elevada" por la evolución de este incendio, que ha mantenido cortada en las últimas horas la conexión ferroviaria entre Galicia y Madrid, empeorada por las condiciones meteorológicas. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Controlado el incendio forestal declarado en Tarifa (Cádiz) El dispositivo para la extinción y prevención de incendios de la Junta de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado el incendio declarado el pasado lunes en Tarifa (Cádiz), que ha afectado a un perímetro de 300 hectáreas y que obligó a evacuar a más de 2.000 personas de las zonas de playas y hoteles. Según han confirmado fuentes del Plan Infoca, el incendio se dio por controlado a última hora de este miércoles, después de tres días de lucha contra el fuego, que en la tarde del lunes llegó a amenazar la zona de viviendas y hoteles situada en Atlanterra y playa de Los Alemanes, donde las llamas se quedaron a pocos metros de las casas. El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informó en el puesto de mando avanzado de que las investigaciones realizadas sobre el incendio, originado en una zona rocosa de la Sierra de la Plata próxima a la Cueva del Moro, apunta a "sospechas fundadas" de que haya sido intencionado. Por ese motivo, anunció que la Junta de Andalucía va a extremar las medidas de vigilancia sobre la zona costera gaditana, donde también el lunes tuvo lugar un conato de incendio en la vecina zona de Caños de Meca provocado por un campista que había encendido una vela. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Extremadura | El incendio de Jarilla (Cáceres) ya supera las 4.500 ha calcinadas y sigue descontrolado Según una última actualización del 112, el fuego ha calcinado ya más de 4.500 hectáreas en el incendio de Jarilla, en Cáceres. Sigue descontrolado y obliga a confinar Oliva de Plasencia. La Junta de Extremadura ha activado este jueves a las 07.15 horas la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (INFOCAEX), a toda la región por simultaneidad de incendios forestales. En estos momentos, se encuentran activos cuatro incendios en Malpartida de Plasencia, Casares de Hurdes, Trujillo y Jarilla. Este último ha arrasado, según las estimaciones de la Junta de Extremadura, 4.625 hectáreas, y ha atravesado la autovía A-66 y la carretera nacional N-630, que permanecen cortadas al tráfico en estos momentos. Asimismo, mantiene a alrededor de 320 personas alojadas por su seguridad en la ciudad deportiva La Bombonera de Plasencia, y otras 50 personas vulnerables repartidas en el Seminario de Plasencia, en la residencia de Baños de Montemayor, en la residencia de Hermanitas de los Pobres de Plasencia, tras la evacuación de Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, sin que se descarten nuevas evacuaciones o confinamientos. En este sentido, el Puesto de Mando Avanzado del 112 Extremadura se ha procedido al envío masivo de ES-Alert para confinar a la población de Oliva de Plasencia. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Estado de las carreteras | Cortada la A-66 y la N-630 por los incendios en Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia (Cáceres) La Guardia Civil ha cortado la autovía A-66, que une Extremadura con la Comunidad de Madrid, y la carretera N-630 por los incendios en Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia, cuya evolución preocupa por las fuertes rachas de viento. En concreto, las autoridades han cerrado el tráfico de la A-66 en el punto kilométrico 449, según ha informado el 112 de Extremadura en un mensaje en 'X', en el que también ha pedido a la población que siga las indicaciones e instrucciones de la Guardia Civil. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Muere uno de los heridos críticos en el incendio de León tras las graves quemaduras sufridas en su cuerpo Los incendios forestales en León suman ya su segunda víctima mortal. Se trata de Jaime Aparicio, un joven de 37 años que estaba en estado crítico tras sufrir quemaduras en más del 80% del cuerpo y que era compañero de Abel, el otro voluntario fallecido. Aparicio ha muerto esta madrugada en la Unidad de Quemados de Valladolid, a la que fue trasladado por la gravedad de las lesiones. Ambos intentaban ayudar en la extinción del fuego que se inició en el municipio zamorano de Molezuelas y que finalmente pasó a León. En el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (HURH), siguen atendidos cinco pacientes, tres de ellos en la Unidad de Quemados de referencia regional, los tres en estado crítico. Otros dos están en la UCI convencional, uno en estado crítico y otro con pronóstico grave. El sexto herido, un varón de 78 años que estaba ingresado en el Complejo Asistencial Universitario de León con quemaduras en el 17 % de su cuerpo, fue trasladado ayer por la tarde a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe. laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Actualización | 11 incendios activos en nivel 2 de peligrosidad Interior informa desde primera hora de este jueves de que hay un total de 11 grandes incendios en España, según los datos del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM). Todos están en situación operativa 2 (con riesgo para las propiedades y las personas). Castilla y León : Molezuelas de la Carballeda y Gállegos del Río (Zamora) y Yeres-Puente de Domingo Flórez y Orallo-Villablino (León)

: Molezuelas de la Carballeda y Gállegos del Río (Zamora) y Yeres-Puente de Domingo Flórez y Orallo-Villablino (León) Galicia : Chandrexa de Queixa, Maceda-Santiso, Oimbra y A Mezquita (Ourense)

: Chandrexa de Queixa, Maceda-Santiso, Oimbra y A Mezquita (Ourense) Extremadura : Jarilla (Cáceres)

: Jarilla (Cáceres) Asturias : Cangas de Narcea

: Cangas de Narcea Comunidad Valenciana: Teresa de Cofrentes (Valencia) laSexta.com Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Uno de los tres brigadistas heridos en Ourense, de 18 años, en estado muy grave En el incendio de Oímbra (Ourense), uno de los muchos fuegos que ha asolado la provincia de Ourense en los últimos días, tres brigadistas de entre 18 y 25 años resultaron heridos mientras ayudaban a sofocar las llamas. Según informan desde el diario ourensano La Región, preocupa especialmente el estado de uno de ellos, de 18 años, con casi el 60% de su cuerpo quemado, aún en estado muy grave en la unidad de quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Los otros dos, de 23 y 25 años, sufren quemaduras en una extensión de en torno al 15% de su cuerpo. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Arranca una de las operaciones de tráfico más complicadas del verano, con carreteras cortadas por los incendios La Dirección General de Tráfico (DGT) da comienzo a partir de las 15:00h a la operación especial del puente del 15 de agosto, en la que se prevén unos 7 millones de desplazamientos por carretera en un momento en el que urge estar informados para evitar vías cortadas por incendios. Desde el inicio de esta operación hasta las 23:59h del domingo 17, Tráfico intensificará los controles de velocidad y alcoholemia durante un fin de semana que coincide con muchas fiestas patronales, y pide a los conductores especial precaución en los trayectos cortos por las carreteras convencionales. La DGT recuerda que en estos días de calor en los que el riesgo de incendios es extremo es fundamental estar permanentemente informados para evitar carreteras cortadas u otras zonas que puedan estar afectadas. Una de las vías donde se prevén elevadas intensidades de circulación es la autopista AP-4 entre las provincias de Sevilla y Cádiz en sentido la capital gaditana, por lo que se habilitará arcén dinámico durante la tarde del jueves y la mañana del viernes. Por ello, recomienda a los camiones planificar sus desplazamientos por esa autopista y evitar si es posible la circulación en sentido creciente entre Dos Hermanas (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz). Durante este puente, radares (fijos y móviles), cámaras, furgonetas camufladas y helicópteros y drones vigilarán desde el aire todo tipo de vías, y se instalarán carriles adicionales y reversibles en las zonas con mayor afluencia de conductores. Se estima que la mayor afluencia de desplazamientos se concentre entre la tarde del jueves —entre las 16:00h y las 23:00h— y la mañana del viernes, y el domingo 17 se espera que comience el retorno de aquellos que terminen sus días de descanso, con complicaciones previstas a partir de las 18:00h. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Más de 1.000 militares de la UME desplegados y 2.500 en apoyo logístico en los incendios España vive uno de los peores momentos en lo que se refiere a incendios. La UME se ha desplazado a varios de los incendios activos en varios puntos de España, o bien para colaborar en las labores de extinción o bien desde el punto de vista estratégico, como apoyo logístico en las zonas afectadas por los fuegos. Según el Ministerio de Defensa, un millar de efectivos de la UME se encuentran desplegados y otros 2.500, en apoyo logístico. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Oliva de Plasencia, confinado y 25 km de autovía en Extremadura, cerrados al tráfico por los incendios El consejero de Presidencia extremeño ha asegurado que la noche del miércoles al jueves "se han cumplido los peores pronósticos" en Extremadura, donde han tenido que activar la situación 2 de INFOCAEX ante la simultaneidad de los incendios. Las autoridades se han visto obligados a decretar el confinamiento de la población de Oliva de Plasencia, mediante avisos del sistema de emergencias EsAlert, mientras que 25 kilómetros de autovía permanecen cortados al tráfico a las 8:00h de la mañana. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Extremadura activa la situación 2 de INFOCAEX ante la simultaneidad de incendios El consejero de Presidencia de Extremadura, Abel Bautista, ha anunciado esta mañana que se ha declarado la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (INFOCAEX) para toda la comunidad autónoma "ante la simultaneidad de incendios en la región". Bautista prevé que el día de hoy vaya a ser "muy complicado" y ha insistido en que la población "siga las recomendaciones de las autoridades". "Máxima precaución a quienes se encuentren en zonas afectadas. No hay nada más valioso que la vida", ha subrayado. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

¿Por qué hay tantos incendios en España? Crónica de una muerte anunciada Los expertos están de acuerdo con la previsibilidad de los incendios. Creen que la culpa de estos incendios simultáneos y tan grandes la tienen la acumulación de combustible en forma de hojarasca y vegetación baja durante el año. Aún más durante uno lluvioso como este. Un material boscoso que facilita que, en cuanto se den las condiciones climáticas adecuadas, todo arda como una cerilla. Sin duda, un problema que aumenta cuando se suceden las olas de calor y que empeora con el cambio climático. Expertos en gestión forestal consideran que se invierte demasiado en extinción, pero que no se hace lo suficiente en prevención. "Desde el punto de vista político, es muy fácil justificar invertir más en extinción, en medios aéreos. Es una medida populista, pero que solo contribuye a empeorar el problema de fondo, que es que tenemos unos montes abandonados", denuncia Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal en la Universidad de Lleida. La falta de prevención puede hacer que llegue un momento, así ha sucedido en ocasiones en países como Canadá o Australia, que los incendios sean tan grandes que no sirvan los medios aéreos. Por qué hay tantos incendios en España? Se expanden más rápido y el cambio climático es uno de los culpables Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Los trenes entre Madrid y Galicia continúan suspendidos Renfe ha confirmado a primera hora de esta mañana que los trenes que unen Madrid con Galicia siguen suspendidos a causa de los incendios. "Siguen realizándose tareas de reconocimiento de la infraestructura para reanudar el servicio ferroviario", según ha confirmado la operadora ferroviaria a las 7:30h de la mañana del jueves, víspera del puente de agosto, uno de los momentos del año en el que más gente se desplaza dentro de España. Adif confirmó ayer que las estaciones de Madrid Chamartín y las diferentes estaciones afectadas de Galicia quedaban abiertas "toda la noche" para acoger a los pasajeros que no hayan podido viajar. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El incendio de Calera y Chozas, controlado 27 horas después de declararse El Plan Infocam de Castilla-La Mancha ha dado por controlado el fuego que tras originarse en Alberche del Caudillo y desplazarse a Calera y Chozas, localidades de Toledo, 27 horas después de declararse. Según la información ofrecida por Infocam, a las 21:02h se decretaba su control, manteniendo en el lugar de las llamas a 14 efectivos distribuidos en tres medios. Las labores de extinción se complicaban en la tarde noche del martes, llegan incluso a situación operativa de Nivel 2, obligando a confinar a 5.000 personas. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Desalojados (por la fuerza) en un incendio en Cabezabellosa (Cáceres) El incendio de Jarilla-Cabezabellosa (Cáceres) obligó a los equipos de emergencia a llevar a cabo varias evacuaciones, de vecinos que quedaban atrapados por el fuego. Unas 19 personas fueron rescatadas el miércoles, según confirmó la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, después de que no hicieran caso de las órdenes de evacuación de la zona. La Guardia Civil ha confirmado desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) esta mañana que los equipos han podido desalojar a dos jóvenes que no querían abandonar su casa, muy próxima al fuego. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

España pide a la UE dos aviones Canadair para la extinción de los incendios El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que el Gobierno ha solicitado esta noche a la Unión Europea dos aviones Canadair para la extinción de incendios. "Lo hemos formalizado esta noche, hemos solicitado un módulo con dos aviones Canadair de extinción de los fuegos más importantes, con 5.500 litros de capacidad cada uno", ha anunciado en una entrevista en la Cadena SER el ministro, quien este martes ya explicó que su departamento había abierto una "hoja informativa de emergencia" en el organismo europeo de protección civil para requerir medios si era necesario. Las dos aeronaves se enviarán a las comunidades donde sea prioritaria esta ayuda para la extinción, según el titular de Interior, quien ha explicado: "No es que en el momento actual necesitemos de una forma urgente los dos aviones, pero por previsión meteorológica queremos tenerlos en la mayor brevedad en caso de que sean precisos. Nos hemos adelantado en ese sentido". Además, ha dicho que hay una reforzada comunicación entre Protección Civil y las comunidades por si fueran necesarios más medios, como por ejemplo bomberos. Marlaska ha sido preguntado por las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha solicitado esta tarde que el Gobierno pidiera ya la ayuda a la Unión Europea y ha criticado la reacción del Ejecutivo, que hace más complicada la gestión a las comunidades autónomas. "Es propio de una persona que está desubicada. No voy a entrar en esa confrontación", ha respondido el ministro, quien ha vuelto a recordar que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en materia de emergencias, pero que pueden pedir apoyo al Estado y al resto de las comunidades. Y ha añadido: "Si viéramos que algunas de las comunidades no está en condiciones de la gestión correcta lo asumiríamos". A su juicio, en este momento Castilla y León puede gestionar "razonablemente" la emergencia con sus medios, los del Estado y los del resto de las comunidades que prestan apoyo, además de la llegada de los medios europeos que se han solicitado. Y ha vuelto a repetir que "si viéramos que esto es insuficiente o que por cualquier circunstancia debemos asumir la competencia, que no dude la ciudadanía que lo haríamos". EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo