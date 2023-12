¿Pueden quitarte alguna ayuda social por ser uno de los afortunados de la Lotería de Navidad? Es una de las preguntas que suscita el codiciado premio del sorteo del próximo 22 de diciembre. El economista Gonzalo Bernardos analizó hace unos días en Más Vale Tarde algunas de las posibilidades en caso de que nos encontremos en esa situación.

Lo cierto es que se trata de una situación algo confusa. Así lo explica el economista: "Te voy a dar algunos casos que no he encontrado para nada en todos los que pone el ministerio. Si yo recibo el Ingreso Mínimo Vital pero me toca la lotería y me compro una vivienda de 200.000 euros me quitan el Ingreso Mínimo Vital, pero si me compro una vivienda por todo lo que me ha tocado, no me lo quitan. La idea es que si tú tienes un nivel de patrimonio que supera los 20.000 euros ya no puedes percibir el Ingreso Mínimo Vital", ha indicado. Lo puedes ver en el siguiente vídeo: