72853, segundo quinto premio de la Lotería de Navidad de 2024

La suerte sigue en juego en este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2024 y ahora se desvela cuál es el segundo quinto premio. El 72853 es el número que han cantado con alegría los niños de San Ildefonso a las 10.48 horas seguido de un cántico que reparte felicidad... y dinero cantado por los niños Aurora Rodríguez Osorio y Ángel Abaga Elebiyo. "Sesenta miiiil euroooos". Sigue el sorteo en directo con nosotros en laSexta.com

Aunque eso sí, esa cifra, 60.000 euros, es solo para la serie completa. Si llevas solo un décimo, son 6.000 euros que van a directos a tu bolsillo, porque Hacienda, en este caso, no se lleva nada. El premio ha tocado sobre todo en Valencia, donde se han vendido 118 series solo en Chella y en una única administración. Unas 72 han caído en Valencia capital, repartido en 43 administraciones y algo, poco, ha caído en Mislata. En Leioa (Bizkaia) se ha vendido una serie en cuatro administraciones y otra en Bailén (Jaén), repartida en dos administraciones.

Si aún no has sido agraciado con uno de los números premiados, ¡no desesperes! Aún queda mucho sorteo por delante. En total, hay 2.702 millones de euros en juego. 112 millones más que en 2023. Y gran parte de ellos aún no tienen dueño. En el Lotómetro de laSexta puedes comprobar si la fortuna te ha sonreído en este día tan emocionante.

¿Cuándo y cómo cobrar el quinto premio?

Si has resultado ganador de este segundo quinto premio (u otro de todos los que se reparten), es fundamental que sigas ciertos pasos para cobrar la cantidad que te corresponda. Si lo has adquirido físicamente, lo primero es tener el décimo o el resguardo del mismo a mano y presentarlo en un establecimiento autorizado para poder recibir el premio del sorteo. Aunque suene a obviedad, creednos, es algo que debemos recordar.

Sin embargo, este año presenta una particularidad: el día 22 cae en domingo. Aunque normalmente los premios suelen poder cobrarse desde el mismo día de la celebración del Sorteo Extraordinario, en esta ocasión, al no ser día laboral, seguramente habrá que esperar hasta el día 23.

Es posible que algunos puntos de venta decidan abrir sus puertas para celebrar con sus clientes las buenas nuevas. En ese caso, se podrán cobrar a partir de las 18:00h (en metálico o por Bizum) y solo si son inferiores a 2.000 euros. En el caso de superar esa cifra, se debe acudir a las sucursales de las entidades bancarias autorizadas (BBVA y Caixabank) que, casi con total probabilidad y salvo excepciones, no abrirán ese día.