El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023, celebrado este viernes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, ha terminado dejando un récord. El del Gordo más 'remolón' de la Historia, que ha aparecido en la novena tabla, junto al segundo premio. Han sido Yesica Paola Valencia y Francisco Moreno Durán quienes, a las 13.16 horas y en el octavo alambre, cantaban muy emocionados el número 88008 agraciado con el 'Gordo', dotado con 4.000.000 euros a la serie. En las semanas previas al esperado sorteo videntes, mentalistas - e incluso ChatGPT - han intentado acertar el número ganador del primer premio dotado con 4 millones de euros por serie.

Muchos se estarán preguntado si los 'listillos de la clase' que intentaron adivinar la combinación ganadora finalmente, apostaron por el 88008. Lo cierto es que ninguno adivinó el Gordo, ni siquiera la Inteligencia artificial. Ni de cerca. Aunque no acertaron el gordo cabe analizar si sus décimos lograron quedarse con, al menos una fracción del pastel. Tal y como lo estarán haciendo muchos españoles, en laSexta hemos usado el comprobador del Lotómetro para verificar si alguna de las previsiones se han hecho con algún pellizco de los millones de euros que reparte Loterías y Apuestas del Estado.

Nadie, si es que han comprado sus adivinanzas, se ha llevado los premios grandes. Pero tampoco ha caído la pedrea con ninguna de las combinaciones. Ni el Maestro Joao, que apostó por el 03261 en Zapeando. Ni el maestro Fenrir, que adivinó el 10335. Tampoco el tiktoker vidente, David Hernando, que pronosticó el 73920. Todos se han quedado con las manos vacíos al no hacerse ni con la pedrea. Otro que se suma al carro, como también lo hace medio Twitter, es el mentalista Anthony Blake. Tuvo más suerte en el sorteo de 2002.

En quien también confiaron algunos ganadores de la Lotería de Navidad - y también les ha fallado - es ChatGPT, la herramienta de Inteligencia Artificia. Ya lo advertía el matemático Santiago García Cremades en MVT. "La IA es muy útil para hacer cosas basadas en la experiencia, pero esto no está basado en ninguna experiencia", insistió el experto, asegurando que en este caso el ChatGPT "ha sido un 'cuñao'". Desde la casa han salido otros números. El 12035, número que pasó Isma Juárez por la espalda de Pedro Sánchez, y el 65679, número que jugaba Más Vale Tarde (ocasionando disputas entre el equipo) y que no llegaron a comprar todos los compañeros de redacción, no han tocado.

El único décimo comentado de forma mediática que se ha llevado algo de los millones de euros repartidos es el décimo de Georgina. Concretamente, el 11448, el décimo que compró Georgina Rodríguez en su visita a la provincia andaluza y que se agotó en España, se ha llevado unos 20 euros por la terminación en 8. La citada combinación, que se vendía en Doña Manolita, no se ha llevado nada en comparación con algunas que sí que se han hecho con algo del Gordo, quinto y tercer premio.