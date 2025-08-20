Ahora

Descoordinación

Castilla y León tenía medios del Gobierno sin utilizar mientras Mañueco reclamaba más recursos

Los detalles Fuentes del Gobierno central citadas por 'El País' denuncian que la Junta no usó camas, avituallamiento y tres puestos de mando que tenía a su disposición.

Efectivos controlando el incendio de Pobladura de la Sierra (León)

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pasado de asegurar que había "suficientes medios" a reclamar constantemente más recursos al Gobierno central para combatir el fuego en la región, una de las más castigadas por la oleada de incendios que lleva días asolando España. Ahora, 'El País' revela que, mientras el presidente autonómico pedía más ayuda, en su región había medios estatales sin utilizar.

El mencionado diario, que cita fuentes del Gobierno central, detalla que el Ejército instaló camas, asentamiento y avituallamiento para 180 personas que no llegaron a usarse y que además se prepararon cinco puestos de mando, pero solo se solicitaron dos. Además, uno que ya estaba montado fue trasladado a otro punto, con la pérdida de tiempo y energía del personal que eso conlleva.

El lunes, según fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez al citado periódico, Castilla y León tenía disponibles cinco puestos de mando y en el CECOPI se tuvo que insistir en que se activasen. El lunes se solicitaron dos y "en el proceso cambian la ubicación de uno ya montado a otro punto", concretamente a Fasgar, en León.

Además, hay medios que se dispusieron para nada en las bases logísticas de Bembibre y Cistierna. A instancias de la Junta, los efectivos prepararon camas, alojamiento y avituallamiento para hasta 180 personas en las proximidades de Cistierna, sin que llegara a asistir nadie pese a que hasta las raciones de comida estaban ya preparadas.

Siempre según 'El País', el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, se ha disculpado por esta descoordinación. El martes se solicitó un tercer puesto, que está en proceso de proporcionarse.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | La bajada de temperaturas da un leve respiro, pero una veintena de grandes fuegos permanecen activos
  2. Del "nos dejan solos" al "ya está todo desplegado": los bandazos del PP con la gestión de los incendios y que le acercan a Vox
  3. Putin propone Moscú, Zelenski dice no, y EEUU busca una salida: Rusia rebaja las expectativas de un encuentro entre ambos mandatarios
  4. De la ficción a la realidad: una empresa china trabaja en la creación de un robot que podría gestar humanos
  5. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel aprueba el plan militar para tomar la Ciudad de Gaza y llama a 60.000 reservistas
  6. Amaral, Bunbury, Bob Dylan y la historia de un falso rumor de 20 años: "'Puta desagradecida' no tiene nada que ver con ella"