Los "miiiiiiil euros" de los niños de San Ildefonso no siempre han sonado en las televisiones de nuestras casas. De hecho, la primera vez que se celebró el sorteo ni si quiera existía la televisión. Tuvieron que pasar 145 años, desde la creación del evento, para que los espectadores pudiesen seguir el sorteo navideño en directo. El primero en encargarse de ello fue RTVE. Entonces se cantaban los premios en pesetas y años más tarde fue aumentando poco a poco la cantidad del primer premio, como puede escucharse en el vídeo de portada. En 1991, el Gordo era de 300 millones de pesetas y así lo entonaron los pequeños hasta 2002.

Con el estreno de este año entró en circulación el euro, la moneda común de la Unión Europea que fue bautizada en Madrid en la cumbre de 1995. La peseta abandonó el sorteo, pero no los Niños de Sal Ildefonso. Ellos llevan a cargo de la Lotería desde su inicio, a pesar de que el centro en sí se haya destinado a diferentes objetivos a lo largo de su historia. De hecho, hay caras que resultan familiares. Aya Ben Hamdouch es una de ellas. La ya no tan pequeña se ganó el título de 'la niña de los "mil euros" más largos' en 2017. El año siguiente, con tal solo diez años, fue capaz de tranquilizar a su compañera Clara mientras cantaba el Gordo. Esta veterana de la Lotería dejó de participar en el sorteo ya el año pasado.

Quienes sí participaron el año pasado y lo hicieron a lo grande fueron Alonso Dávalos y Ángel Abagahan. Ellos pusieron cara al Gordo de 2022 (05490). A l igual que Clara, ellos tampoco pudieron contener las lágrimas. Entre tanta emoción dejaron una frase y una mirada de complicidad, que ya forma parte de la historia del sorteo navideño: "Alonso, se pudo". A Paula y Yanisse les dio tiempo de intercambiar más de una palabra mientras cantaban el primer premio de 2021. La hemeroteca lotera lo prueba. Fue un momento icónico: mientras enseñaban las bolas de la fortuna a los miembros del jurado con lágrimas en los ojos, la primera fue incapaz de reprimir la emoción del momento. "Me voy a poner a llorar, eh", le dijo a su amiga y compañera, que no dudaba en responderle. "No llores", le decía mientras se lanzaban bonitas frases: "Tía que nos ha tocado. Tía, te quiero un montón". "Yo también", le respondía la otra.

Los niños de San Ildefonso, aunque con nuevos representantes, siguen presentes en el sorteo navideño. Sin embargo, lo que sí ha cambiado es el alcance del Gordo. Lo que en 1812 daba para pagar sueldo (en reales) de un campesino durante 35 años, ahora equivale a diez veces la renta mediana del 10% que más cobra en España. Más tarde, en los años 70, el Gordo era de siete millones y medio de pesetas, una cifra que permitía comprar un piso al estar en entre uno o dos millones en buena zona, según recoge laSexta Clave. Tema a parte es los cambios que ha experimentado el Gordo de un año para otro. En 2002 el premio era de 2 millones de euros. También en 2003 y 2004. Pero en 2005 subió a los 3 millones de euros, esta fue la cantidad hasta 2010. Entonces volvió a subir un millón más hasta alcanzar la tan deseada cifra actual.

Al igual que los premios, los elementos del sorteo han ido cambiando. Lo que ahora son bolas de madera de boj, el primero año del sorteo eran cédulas de papel. Pero al año siguiente, en 1813, ya pasaron a ser bolas numeradas. Tampoco ha sido la misma la forma de enumerarlas. Antiguamente se tallaban, modificando el peso de las mismas, y hoy en día se emplea láser para que todas pesen lo mismo. La escritura se revisa cada año. Prueba de ello es que este año se han 'restaurado' las bolas que contenían un siete porque se estaban convirtiendo en unos. En cuanto a los bombos, los actuales (grande y pequeño) datan de 2006 y son de latón y bronce. A ellos se dirigen todas las miradas cada 22 diciembre. Hubo un año en el que fueron más protagonistas de la cuenta. Fue en 2020, el único sorteo que se celebró sin público por la pandemia. La manivela del bombo grande se atascó repetidas veces. Tanto que la persona que la hizo girar necesitó ayuda para sacar las bolas. Pero los permios terminaron saliendo. Como lo harán este viernes 22 de diciembre. El Teatro Real está preparado para ello: los elementos del sorteo ya están allí desde hace una semana. La cuenta atrás para adquirir los últimos décimos ha empezado.