Los quintos premios, ocho en total, son los 'pequeños' de la familia de los grandes premios de la Lotería de Navidad, que se celebra cada año el día 22 de diciembre. En total, otorgan 6.000 euros por décimo a sus poseedores, un premio que se recibe íntegramente, ya que esta cantidad no está sujeta a tributación.

Este año, los números premiados han sido los siguientes:

Los afortunados que tengan alguno de estos números podrán llevarse por boleto 6.000 euros, y es que aunque los niños y niñas de San Ildefonso canten "60.000 euros" cuando sale un quinto premio, lo cierto es que eso es lo se que reparte por cada serie, formada por diez décimos. Así pues:

Si tienes un décimo con un quinto premio te llevas 6.000 euros.

Si tienes dos décimos con un quinto premio te llevas 12.000 euros.

Si tienes tres décimos con un quinto premio te llevas 18.000 euros.

En caso de ser un décimo compartido, debes tener cuidado y seguir las recomendaciones de la OCU para evitar que surjan problemas, y es que los décimos ganadores son ingresados en la cuenta de la persona que tiene el boleto.

Cómo cobrar mi quinto premio

Este premio no podrás cobrarlo en ninguna administración de Lotería y es que, si bien los quintos premios no están sujetos a impuestos, al tratarse de un premio que supera los 2.000 euros no se puede cobrar ni en metálico ni en el propio establecimiento.

Por tanto, habrá que hacerlo a través de alguna de las entidades bancarias colaboradoras de SELAE para 'intercambiar' este décimo por los 6.000 euros. Las personas que hayan ganado uno de los quintos premios tienen varias vías para reclamar su recompensa, dependiendo de cómo hayan adquirido la participación.

En caso de que el jugador haya comprado el décimo a través de la app o la web de Loterías y Apuestas del Estado, su premio se ingresará en la cuenta virtual de Lotobolsa después de realizar una verificación de datos bancarios. Posteriormente, se podrá transferir el dinero desde esa cuenta a una bancaria.

Por otro lado, si se ha comprado en cualquier otro punto de venta autorizado de Loterías y Apuestas del Estado, el dinero se transfiere a través de una oficina de alguna de las entidades bancarias asociadas a la organización.

Comprueba tus décimos con el Lotómetro

¿Tienes más décimos y quieres saber si alguno ha obtenido algún otro premio? Con el Lotómetro de laSexta podrás comprobar de forma rápida y sencilla si algunos de los boletos que tienes han sido premiados. Lo único que hay que hacer es introducir los números con los que juegas y la cantidad. Después de esto, podrás darle a comprobar para conocer si has sido agraciado con algún otro premio.