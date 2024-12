74778, tercer quinto premio de la Lotería de Navidad de 2024

El reloj del Teatro Real de Madrid marcaba las 10:59h cuando los niños de San Ildefonso desvelaron el número ganador del tercer quinto premio de la Lotería de Navidad de 2024. ¡El 74778! premiado con 6.000 euros al décimo y 60.000 euros a la serie.

Este tercer quinto ha sido muy repartido en toda España, pero donde, sin duda, más se ha vendido este premio ha sido en Beasain (Guipúzcoa) donde se han vendido 90,6 series. A continuación, en Valencia se han vendido 25,5; 10 en Novelda (Alicante) y 3 en Castellón de la Plana.

Muchos son los premios que se han repartido desde las 9:00 h hasta ahora y que han desatado la euforia en España entera. Entre ellos se encuentran otro dos quintos. ¿Cómo? ¿Que aún no sabes si tienes entre tus manos alguno de los décimos bendecidos por la suerte? Consulta en el Lotómetro de laSexta todos los premios de este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de 2024 que puedes seguir en directo en laSexta.

¿Cuánto se queda Hacienda?

Aunque un quinto premio no sea un Gordo, además de la pequeña (¿o no tan pequeña?) alegría económica, te alegrará saber que además, lo que ganas es todo para ti (y para con quien lo quieras compartir): Hacienda no se lleva nada. Los premios de sorteos y loterías están sujetos a un gravamen especial, sí, pero solo a partir de cierta cantidad.

Como te decíamos, algunos premios de loterías y sorteos de SELAE están sujetos, desde 2013, a este gravamen especial, aunque con el paso de los años ha ido variando los premios que se incluían en esta lista. En 2013 era de un 20% para todos los premios que superaran los 2.500 euros. Desde 2020, en cambio, el impuesto solo se aplica si la cuantía supera los 40.000 euros.

¿Cómo y cuándo se puede cobrar el quinto premio?

Si eres uno de los agraciados en este Sorteo de Navidad de 2024, con toda seguridad estarás deseando ir a cobrar tu premio, pero te advertimos de que este año, probablemente no podrás hacerlo tan inmediatamente como en otros.

Debido a que el 22 de diciembre cae en este 2024 en domingo, lo más seguro es que las sucursales de las entidades bancarias autorizadas no abran ese día (salvo excepciones). De esta manera, los premios con una cuantía superior a 2.000 euros no podrán ser abonados hasta el día 23 como mínimo.

Es posible que algunos de los puntos de venta de Lotería sí que decidan abrir sus puertas para festejar las buenas noticias. En este caso, se podrán cobrar desde ese mismo día, a partir de las 18:00 h, los premios inferiores a dicha cantidad en metálico o Bizum.

Te recomendamos que te pongas en contacto con tu administración o sucursal de confianza para comprobarlo, en todo caso.

Eso sí, siempre hay que llevar el décimo en mano o el resguardo del mismo a mano (si no se ha adquirido online). Si se ha comprado a través de internet, todo es más automático. Solo tienes que confirmar tu número de cuenta.

Se podrán cobrar hasta el próximo 24 de marzo de 2025.