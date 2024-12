El Lotómetro, la herramienta más útil para comprobar los premios de la lotería de Navidad 2024 (antes incluso del sorteo)

El Lotómetro permite comprobar los décimos de la Lotería de Navidad al momento y compartir los resultados con las personas con las que has comprado cada número.

La Lotería de Navidad es uno de los juegos más esperados del año, tanto para las personas que participan en sorteos el resto del año como para los que viven ajenos a ellos. Todos esperan impacientes la actuación de los niños de San Ildefonso, quienes entonan uno a unos los números y los premios que se reparten este 22 de diciembre en el evento de Loterías y Apuestas del Estado. Pero lo cierto es que el ritmo del sorteo es tan acelerado que es prácticamente imposible comparar las papeletas al mismo tiempo que se desarrolla la extracción de bolas, pues las pedreas suenan una tras otra sin descanso (solo el que proporciona el cierre de tablas).

Así, la forma más rápida y cómoda de comparar los décimos es utilizar el Lotómetro de laSexta, que vuelve cada año con el sorteo navideño. La herramienta es muy sencilla y lo único que hay que hacer es recopilar los décimos que has comprado para el sorteo, tanto los que juegas tú solo como los que compartes con amigos, compañeros de trabajo o familiares. Nunca está de más tener fotografías de todos ellos para poder comparar tú mismo las papeletas y quién sabe, quizás eres el primero en dar una buena noticia en forma de premio.

Cómo funciona el Lotómetro

Para ello tienes que conocer el funcionamiento del Lotómetro. Es muy intuitivo. Tiene cuatro apartados. En el de 'tú número' tienes que escribir la combinación con la que juegas. Es importante que metas sus cinco dígitos, incluso cuando el primer número es un 0. Para incluir el número en la tabla tienes que darle a 'Añadir número'.

Justo bajo puedes modificar la cantidad jugada, pues por defecto salen los 20 euros que cuesta un décimo. Aunque aparezcan cinco líneas puedes añadir todos los números que quieras. Incluso puedes dejar todos los números metidos antes del sorteo para adelantar faena y poder disfrutar de la extracción, que se emitirá en laSexta en un especial que recogerá todos los detalles del evento.

Una vez empiecen a sonar los primeros números podrás comprobar las terminaciones con el Lotómetro. ¿Cómo? Solo tienes que darle a 'Comprobar' cada vez que quieras ver si tienes en alguno de tus décimos alguno de los números extraídos hasta el momento. En el caso de que quieras eliminar algunas de las terminaciones puedes hacerlo apretando sobre el asterisco o vaciar el Lotómetro entero con el botón 'Vaciar Lotómetro'.

Comparte Lotería de Navidad con el Lotómetro

De esta forma, cuando tus familiares y amigos te pregunten cómo ha quedado el sorteo podrás tirar de esta herramienta para responderles rápidamente, pues posibilita que puedas compartir los resultados al momento. Esta es una opción interesante para los décimos compartidos.

Así, al apretar sobre la combinación tendrás que posicionarte sobre el pequeño símbolo de WhatsApp. Si lo pulsas, podrás enviárselo a quien quieras con editando el mensaje, en función de si has ganado algo o, por el contrario, no has tenido suerte el día de la lotería.