El reportero de laSexta Javier Bastida ha mostrado este viernes su "decepción" en Más Vale Tarde porque se ha gastado 600 euros en la Lotería de Navidad y solo ha recuperado 100 euros. El periodista cada vez que ha ido a un sitio ha comprado un boleto para él y para el equipo de MVT.

"¿Tú ves mi rostro?", ha contestado a la presentadora Cristina Pardo que le ha preguntado si les ha tocado algo. "Es el rostro de la decepción, el rostro de sentirme maltratado por la suerte. El rostro de saber que he tirado 600 euros. Miento, 500 porque he recuperado 100", ha expresado Bastida.

"No nos ha tocado nada", ha terminado, y ha añadido: "Quiero anunciar delante de toda España que me retiro y nunca más voy a comprar la Lotería". "No te lo crees ni tú", ha dicho Cristina Pardo, que le ha pedido "por favor", que deje "de gastarse ese dinero en Lotería".

Pero Bastida parece que no aprende porque, al ver el cartel de la Lotería del Niño colgado en una administración, ha dicho que "habrá que comprar": "Prometo que solo va a ser uno". Asimismo, ha recordado que el otro día le daban "palmaditas en la espalda con el décimo porque pensaban que daba suerte" y hoy le dan 'palmaditas de lo siento, has palmado tú'.