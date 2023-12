"Si me toca a mí, te toca a ti". Cuántas veces no habremos oído esa frase de boca de nuestros padres, madres, abuelos, tías... Con esta expresión tan repetida nos dejan claro que, si les toca algo en el sorteo de la Lotería de Navidad, nos harán entrega de algún pellizquito, o pellizcazo, depende del resto de beneficiarios. Si este año has escuchado esa frase ya, conviene que tengas toda la información para no acabar pagando impuestos de más.

Si algo caracteriza la lotería en España y, en especial, este sorteo de Navidad, es que es una lotería compartida. Entre padres e hijos, hermanos, amigos o compañeros de trabajo, peñas, cofradías... La red que creamos con los décimos compartidos es tan inmensa como simbólica de quiénes son las personas que más nos importan. Aun así, como se trata de dinero, hay que saber cómo compartir la lotería.

Si somos agraciados con un premio importante, superior a 40.000 euros, hemos de saber que Hacienda va a retener el 20% a partir de esa cantidad antes de ingresarlo. Si es una lotería compartida, tenemos que presentarnos en una entidad bancaria autorizada e indicar quiénes son los depositarios del décimo, es decir, a quiénes hay que ingresar el dinero. Lo habitual es que en la propia entidad lo pregunten, porque mucha gente no sabe la importancia de que se ingrese el dinero a cada persona con la que se quiere compartir el premio. Más importante es el en el caso de personas mayores que quieren donar a sus hijos o hijas una parte. Aunque quiera que sea un regalo, lo recomendable es notificar en el banco quiénes son los beneficiarios.

Este es el motivo: si cobra el premio una persona sola y luego transfiere el dinero a sus familiares, puede que Hacienda lo considere una donación y le reclame el pertinente impuesto. El impuesto de donaciones varía de una comunidad a otra y está bonificado en algunos casos y según el parentesco. Por ejemplo, en donaciones de padres a hijos es el caso en el que existe mayor bonificación, pero en comunidades como Madrid, Cataluña o Extremadura, si un padre o madre gana el Gordo y lo reparte entre sus hijos, Hacienda le va a reclamar desde un 1% a un 5% al beneficiario.

Para situarnos, vemos un ejemplo: padre que, tremendo afortunado, gana el Gordo este 22 de diciembre y decide repartir la mitad del premio entre su hijo y su hija. Él ha recibido 328.000 euros (los 400.000 del premio menos el impuesto especial de loterías), pero decide compartir 100.000 euros con cada uno de sus tres hijos.

Si esta familia está en Madrid o Extremadura, Hacienda podría reclamar hasta 124 euros. Si es en Cataluña, según la situación podría pagar entre 2.000 y 5.000 euros, aunque si lo dedica a un negocio, este importe será mucho menor, siempre teniendo en cuenta, también, los ingresos previos de la persona. En la siguiente tabla puedes ver los tres casos en cada una de las tres comunidades autónomas, a partir de cálculos realizados por Gestha. Cada comunidad tiene su propio régimen fiscal, conviene consultar en casi de no ser alguno de estos tres.

En cambio, si el receptor de la donación reside en Andalucía o Cantabria, comunidades donde este impuesto está bonificado al 100%, no tendrían que pagar nada.

Como vemos, entre hermanos, o en otros parentescos, la tributación puede llegar a ser muy superior, así que no conviene hacerlo de esta manera.

La mejor manera de cobrar la lotería

En resumen, la mejor manera de cobrar la lotería para no tener que pagar impuestos de más es identificar en el momento de cobrar quiénes son las personas que queremos que reciban el premio, así como de su porcentaje de participación. De hecho, lo más adecuado sería hacer recibos antes con la participación y el número que se juega; también sirve un mensaje de WhatsApp en el que aclare el número y cuánto se juega, una fotocopia o una fotografía. La cuestión es que, en todo caso, esté documentado quiénes son los participantes y su porcentaje de participación.

Así, si sospechas que tu padre, madre u otros familiares que ganen un premio importante tiene intención de darte una buena propina, no te dejes llevar por el euforia del momento, adelántate y aconseja cómo hacerlo para que no pierdas unos cuantos de euros. Por cierto, los premios podrá cobrarse hasta el 22 de marzo de 2024; ya sería raro que a alguien se le pasara cobrar el Gordo o un premio importante, pero por si acaso.