37876, primer quinto premio de la Lotería de Navidad de 2024

El 37876 ha sido premiado en la Lotería de Navidad 2024. Está dotado de 60.000 euros la serie y de 6.000 euros el décimo. Si has jugado 20 euros de este número, te llevas 6.000 euros.

La suerte ha querido que los niños de San Ildefonso cantaran esa cancioncilla que dice 'Sesenta miiiiil euroooos' a continuación del número 37876, premiado con el primer quinto premio de la Lotería de Navidad de 2024 que se sortea este 22 de diciembre. El número ha salido a las 9:16h de la mañana. Sigue en directo el sorteo en laSexta.com.

Los afortunados que hayan comprado este número se llevarán 6.000 euros por décimo, es decir, una décima parte del premio de la serie, que son 60.000 euros. Este es el primero de los ocho quintos premios que se cantan en este sorteo extraordinario de Navidad de 2024. Este primer quinto premio ha tocado en las localidades de Elche, Alicante, Tazacorte y Girona, Sort, Lugo, Alcalá de Henares, San Pedro del Pinatar, Valencia y Zamora.

Pasadas las 9:00h de la mañana de este domingo, 22 de diciembre, ha arrancado la gran cita de este año. Todos los números premiados se pueden consultar en el Lotómetro de laSexta.

A cada uno de los ocho quintos premios le corresponden 60.000 euros por serie, o lo que es lo mismo, 300 euros por euro jugado. Y sí, ya sabemos que no es el Gordo, pero el quinto premio tiene algo a su favor: Hacienda no se lleva nada. Los premios de sorteos y loterías están sujetos a un gravamen especial, sí, pero solo cuando superan los 40.000 euros, que es la cuantía que queda exenta de impuestos. En total, este año se reparten 2.702 millones de euros en premios.

¿A partir de cuándo se puede cobrar el quinto premio?

Si has ganado un quinto premio o estás soñando con llevar un pellizquito, tienes que saber varias cosas antes de ir a cobrar tu décimo. En primer lugar, recuerda que hasta termine el sorteo no se podrán canjear por su premio correspondiente. Aunque normalmente los premios de la Lotería de Navidad pueden cobrarse desde el mismo día a partir de las 18:00h, este año, probablemente no podrá ser así.

Al ser domingo, las sucursales de las entidades financieras autorizadas (BBVA y Caixabank), salvo excepciones, permanecen cerradas, con lo que los premios cuya cuantía supere los 2.000 euros seguramente tendrán que empezar a cobrarse a partir del día 23. Eso sí, este año tenemos un día más que de costumbre para poder cobrarlos. El plazo vence el 24 de marzo de 2025.

En el caso de los premios inferiores a esa cifra, es necesario cobrarlo en uno de los puntos de venta de la red comercial de Loterías, y eso podrá ocurrir el mismo día 22 siempre y cuando hayan decidido abrir sus puertas para celebrar con sus vecinos la alegría de haber repartido un pellizquito. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.

Sea como fuera, lo más importante es presentar el décimo o resguardo para poder cobrarlo.

Si el décimo premiado ha sido obtenido a través del canal online oficial de Loterías y Apuestas del Estado, los premios mayores se abonan mediante "transferencia bancaria a la cuenta bancaria comunicada por el jugador en su cuenta de juego, una vez verifique el número de cuenta tras el sorteo".