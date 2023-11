Uno de los sorteos más importantes en España es el de la Lotería de Navidad, celebrado cada 22 de diciembre, y la cita de este 2023 que cada vez está más cerca. Desde finales de verano, las personas están eligiendo y comprando sus números y aunque unos son más supersticiosos que otros, muchos españoles cuentan con sus particulares rituales y tradiciones con los que cumplen cada año al escoger su décimo. Sin embargo, hay algunas de las claves del sorteo que no son tan inamovibles y lo cierto es que, a lo largo de los años, el precio del boleto ha ido subiendo, aunque el coste se ha estancado en los 20 euros.

En este sentido, el año pasado, semanas antes de celebrar el Sorteo Extraordinario de Navidad, el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, respondió a la pregunta sobre una posible subida de coste del décimo y sus declaraciones daban pie a sospechar a un incremento de la cuantía.

"Yo creo que en los últimos 22 años lo único que no ha subido ha sido el precio de la lotería. Es posible que sea lo único, no sé si hay algún otro ejemplo. Pero no solo de la lotería de Navidad, sino también de otros productos como la Primitiva. En algunos momentos, y lo hemos hablado con las asociaciones de puntos de venta, hemos barajado la posibilidad de hacer una subida del precio que fuera testimonial, pero al final estamos intentando no agravar más las posibilidades de la sociedad", aseguró entonces. Pero luego zanjó su respuesta con un "en algún momento tendrá que subir". Echando la vista atrás y teniendo en cuenta las anteriores subidas de coste del boleto, se especuló con una subida de 2 o 3 euros sobre el coste de 20 euros que lleva teniendo el décimo desde 2002.

El precio del décimo desde hace 20 años

No obstante, con el arranque de la venta de la lotería de Navidad de 2023, se confirmó que el importe del décimo seguiría siendo de 20 euros para este año. En referencia a esta decisión, Huerta subrayó "en su momento" se plantearon subir el precio, pero llegaron a la conclusión de que "ante la situación económica y social" no querían "agravar más". "Se planteó en su momento y se decidió que no, que no lo íbamos a hacer", ha precisado.

El precio del décimo de la Lotería de Navidad no ha variado en los últimos años. Entre los datos de Loterías y Apuestas del Estado se puede observar cómo en 1966 el que el décimo costaba 500 pesetas, que serían unos tres euros.

Este precio que acabó duplicándose de 1967 a 1976, cuando pasó a valer 1.000 pesetas, unos seis euros actuales. Tras esto, el siguiente aumento llegaría un año después, cuando se volvió a doblar su valor. De esta forma, al llegar a 1979, el décimo ya costaba 2.000 pesetas, lo que es lo mismo que doce euros.

Más tarde, en el periodo comprendido entre 1989 y 1990, el precio aumentó hasta llegar a las 2.500 pesetas, 15 euros al cambio. Por último, el siguiente cambio que se experimentó antes de la subida definitiva a 20 euros (que tuvo lugar en 2002) se produjo en la década de 1990 a 2000, cuando el precio aumentó a 3.000 pesetas, unos 18 euros.