¡Ay, la Lotería de Navidad! Pocas cosas hay que generen tanta ilusión como estas fiestas. A los más pequeños, la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos; y a los mayores, las quedadas con los amigos y la familia, los días de descanso laboral y, por supuesto, el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional. Desde que se pusieron a la venta los décimos de este año, en verano, las colas frente a las administraciones de lotería han ido aumentando considerablemente, según se va acercando la fecha. Porque nadie quiere quedarse sin su parte del pastel lotero.

Pero llega un momento en el que aquellos que acaban jugando con muchos números en este sorteo no saben qué hacer con tanta combinación. ¿Los apunto en una lista? ¿Los guardo todos juntos y el día 22 de diciembre voy viendo, uno a uno, qué me ha tocado? Para este 'problema', laSexta tiene la solución: es el clásico Lotómetro, el multicomprobador de décimos perfecto para desentenderse y esperar a que se haga la magia. Este año, además, llega con un cambio de diseño, apostando por una línea más suave y acorde a las fechas en las que se celebra la Lotería, la Navidad.

Cómo aprovechar al máximo el Lotómetro antes de la Lotería

La manera de usar el Lotómetro es muy simple. Sólo tienes que ir introduciendo el número con el que juegas en el casillero de 'Tu número', y la cantidad que juegas en el casillero de 'Cantidad'. Si en este último no pones nada, por defecto aparecerán 20 euros, que es lo que cuesta un décimo de Lotería y la cantidad que se apuesta por cada uno de ellos. En el caso de que tengas más de un décimo del mismo número, tendrás que multiplicar el número de décimos por 20.

Si lo que tienes es una papeleta o participación, la cosa funciona diferente. Revisa en tu papeleta cuál es la cantidad exacta que se pone en juego, porque aunque pagues 5 euros por ella no quiere decir que estés apostando 5 euros. Por norma general, las participaciones tienen un pequeño 'sobrecoste' que va para financiar a la organización o agrupación que lo pone a la venta.

Si no añades cantidad, por defecto aparecerán los 20 euros que cuesta un décimo

Así pues, si una papeleta cuesta 5 euros, puede que 1 euro se vaya a la organización a la que se lo compres. Es por eso que tienes que leer con atención la papeleta y localizar el lugar donde pone la cantidad que se pone en juego y es esa la que tendrás que poner en el casillero de 'Cantidad'. Si tienes más de una papeleta, tiramos otra vez de matemáticas: multiplicas la cantidad que se juega por el número de participaciones que tienes.

Cada vez que introduzcas un número con la cantidad que juegas para el sorteo de Navidad, sólo tienes que ir validando pulsando la opción de 'Añadir número'. ¡Y ya está la magia hecha! Más o menos. Todos los números que guardes se quedarán en tu Lotómetro hasta el día de la Lotería, siempre y cuando lo hagas desde el mismo dispositivo —desde el mismo ordenador, tablet o teléfono móvil— y no borres el historial de navegación ni limpies la caché del navegador. Una vez que tengas todos tus números añadidos, puedes ir añadiendo cada vez que adquieras un décimo nuevo.

Cómo cambiar un número del Lotómetro si te equivocas

En el caso de que te des cuenta de que has guardado un número de manera incorrecta —es algo normal, recuerda al párroco que vendió 1.500 papeletas para la Lotería de Navidad con el número equivocado—, siempre puedes borrar y volver a introducirlo de manera correcta. Lo único que tienes que hacer es colocar el cursor (el ratón) sobre el número en cuestión y pulsar el aspa o cruz roja que aparece a su izquierda: el número desaparecerá inmediatamente y podrás volver a añadir otro.

Si te has equivocado en todos, o aún tienes guardados los números del año pasado, también tienes la opción de 'Vaciar Lotómetro', que hace un borrado completo de todos los números que estén introducidos.

Llega el día de la Lotería de Navidad

Llegados al día del sorteo, no hay mucho más que hacer. En cuanto empiecen a cantar los niños y niñas de San Ildefonso los números premiados del día, se pondrá la maquinaria a funcionar. En el momento en el que quieras consultar si tus números tienen algún premio, no tienes más que pulsar al botón 'Comprobar'.

Eso sí, si lo haces cuando el sorteo aún está en desarrollo, corres el riesgo de que se te pase algún premio. Los niños cantores están cantando números de la pedrea hasta que termina el sorteo, por lo que hasta que se dé por finalizado el mismo puede que no sepas con seguridad si te ha tocado algún premio o no te ha tocado nada. Al 'Comprobar' cada número, en el caso de tener un premio, te aparecerá una cara sonriente y la cantidad de dinero que te corresponde.

Compartir tus décimos de Navidad por WhatsApp con el Lotómetro

Pero además de todo esto, el Lotómetro de laSexta te permite compartir los resultados de cada número con quien quieras. En el caso de haber compartido un décimo con algún compañero, amigo o familiar, puedes enviarle el resultado del mismo. Para hacerlo, sólo tienes que colocar el cursor (ratón) sobre el número que sea, y te aparecerán dos símbolos: una cruz o aspa roja (esta es para eliminar el número) y un pequeño símbolo de WhatsApp. Si pulsas este último, podrás enviárselo a quien quieras con el mensaje que corresponda, en función de si has ganado algo o, por el contrario, no has tenido suerte el día de la lotería.