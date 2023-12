El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra este viernes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. La expectación es máxima y todos queremos que la suerte esté con nosotros. Por eso, existen administraciones que venden mucho más que otras, como Doña Manolita, que es la más famosa de todas las que venden décimos de Lotería en España. Las colas para comprar en el local madrileño centenario suelen ser larguísimas casi todo el año, pero, en estas fechas tan señaladas, pasan a ser kilométricas. Al local acuden muchas personas de todas partes del país e, incluso, del extranjero.

La administración lleva desde 1904 repartiendo suerte, ¿pero cuántas veces ha salido el Gordo de la Lotería de Navidad en Doña Manolita? Según los registros, la administración de lotería más célebre ha repartido el Gordo en más de 76 ocasiones. El último premio fue en 2020 con 20 décimos del número 72897. Su último mejor año fue en 2019, cuando toda la suerte cayó en Doña Manolita. La administración repartió el Gordo, el segundo premio, el tercer premio, dos cuartos y tres quintos premios.

Un año antes, en 2018, consiguió un récord: por primera vez en su historia se quedó sin décimos un día antes del Sorteo Extraordinario de Navidad. La administración número 67 va de récord en récord y sus ventas siguen aumentando, pese a que 2020 no fue su mejor año, por culpa de la pandemia. No obstante, al año Doña Manolita vende alrededor de 70 millones de décimos. Una cifra que no todos consiguen y eso puede explicar por qué se reparte tanta suerte ya que las opciones aumentan al tener y vender tantos números.

Evitar las colas kilométricas es posible porque se pueden comprar los décimos en su página web. Pero hay mucha gente que prefiere seguir la tradición y pasar horas y horas haciendo cola para comprar la suerte de Doña Manolita de forma presencial.

La historia de Doña Manolita, el Templo de la Diosa Fortuna

Doña Manolita, tal como señalan en su página web, nació en 1879 en el barrio Chamberí y es hija de un maestro de obras. Trabajó primero en un estanco en la calle Hortaleza. Después, con 25 años, abrió la mítica administración número 67 que estaba ubicado en el barrio de San Bernardo, al que algunos ahora llaman el Templo de la Diosa Fortuna.

Empezó a ser conocida cuando, frustrada ya que no le sonreía la suerte, decidió viajar a Zaragoza para visitar la Virgen del Pilar con el propósito de bendecir los décimos que llevaba desde Madrid. Al ser premiados en el Sorteo de Navidad de ese año, la anécdota empezó a circular y la fe, a la que recurrimos cuando se trata de estos sorteos, hicieron que famosa a la administración.

En 1931, la lotera se trasladó a la calle Gran Vía. Pero en 1937 sufrió un bombardeo durante la guerra civil. En 2011, se trasladó al actual local de calle del Carmen, 22, el emblemático local. Sin embargo, doña Manolita murió en 1951 a los 72 años. Actualmente, es dirigido por Concha Corona.