A falta de un mes y medio para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad, a una vecina de Mota del Cuervo (Cuenca) ya le ha tocado el Gordo. La propietaria del café bar Cervantes, de la localidad de El Pedernoso, había perdido un pequeño monedero en el que llevaba 850 euros en efectivo y 20 décimos de Lotería de Navidad —valorados en 400 euros—. El gran problema: no había ninguna manera de demostrar lo que había perdido, porque no llevaba ninguna seña ni identificación.

Fue otra vecina de Mota del Cuervo, María Jesús M.S., más conocida como Chus, la que se encontró con todo este dinero y las participaciones para el sorteo navideño. Sin tener información de la persona a la que pertenecía, María Jesús decidió acudir a la Policía local, con la finalidad de localizar a la dueña del dinero y la lotería y devolvérselo. "Qué bien me vendría, ¿no? Eso es lo que se te pasa por la cabeza", aseguraba Chus en declaraciones a la televisión de Castilla-La Mancha. "Acto seguido en lo que piensas es en quién lo ha perdido, en qué situación de desesperación estará... y que puede ser una persona como tú", añade.

Una vez que contactó con las autoridades, "los agentes, conscientes de la importancia de estos objetos —y del dinero— para su propietario, rápidamente tomaron medidas para localizar al titular y devolverle sus pertenencias", explican desde el Ayuntamiento del municipio conquense, situado a unos 130 kilómetros al sureste de Cuenca. Y fue cuando llegaron a la propietaria del bar Cervantes, que se vio gratamente sorprendida no sólo al recibir lo que había perdido, sino también al darse cuenta de que le habían devuelto "todo" lo que había: "Dinero, lotería y siete bolígrafos que había dentro", cuenta, emocionada.

En respuesta, la propietaria de la cafetería (y del dinero y la lotería), le ha dado una recompensa "en muestra de su total agradecimiento": dinero, tres décimos de la Lotería y el ofrecimiento de un puesto de trabajo si un día lo necesita. "Encuentras muy poquita gente así", señala. El gesto de Chus no ha pasado desapercibido en el municipio, y decenas de vecinos han escrito en las redes sociales del consistorio para señalar lo "bien que habla" de ella como persona tal acto. "Es un gesto que te honra. Es para quitarse el sombrero", le escribe una vecina. Otra subraya "el gran corazón" que tiene y que muchos conocen. Otro vecino asegura que no se esperaba "menos" de una "bella persona" como ella.

"Os doy las gracias por estas cosas tan bonitas que leo", ha escrito ella misma en respuesta a los comentarios de sus vecinos. "Me he emocionado mucho con vuestros comentarios", ha añadido, en la misma línea de las declaraciones que hizo a la televisión regional, donde aseguró que su intención no era que tuviera "tanto alcance" el simple hecho de "entregar algo que no es tuyo".