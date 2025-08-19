De la ficción a la realidad: una empresa china trabaja en la creación de un robot que podría gestar humanos

Los detalles "Estamos trabajando en un robot de embarazo para uso doméstico", afirma el investigador Zhang Qifeng. La innovación principal es el útero artificial, donde el feto se desarrollará en un líquido amniótico artificial y recibirá los nutrientes a través de un tubo, imitando la gestación natural.

Una empresa tecnológica china está desarrollando un robot capaz de gestar y dar a luz a un bebé humano, acercando la ciencia ficción a la realidad. El proyecto, tal como explica el investigador Zhang Qifeng, de Kaiwa Technology, incluye un útero artificial donde el feto se desarrollará en líquido amniótico sintético, recibiendo nutrientes a través de un tubo. Aunque los detalles sobre la fecundación e implantación del óvulo y espermatozoide no se han revelado, se espera que el robot esté disponible en 2026 por 14.000 dólares. Este avance ha suscitado un debate ético sobre la falta de vínculos maternos, mientras que otras propuestas futuristas, como granjas de bebés, aún permanecen en el ámbito de la ficción.

¿Veremos un robot capaz de gestar humanos? Parece ciencia ficción, pero esto podría estar más cerca de la realidad. Una empresa tecnológica china está desarrollando el primer robot del mundo que podría dar a luz a un bebé humano.

"Estamos trabajando en un robot de embarazo para uso doméstico. Es lo mismo que un embarazo humano real", explica el investigador Zhang Qifeng, fundador de Kaiwa Technology.

La innovación principal es el útero artificial, donde el feto se desarrollará en un líquido amniótico, también artificial, y recibirá los nutrientes a través de un tubo, imitando la gestación natural. Diez meses después, el robot dará a luz.

Los expertos aún no han dado detalles sobre cómo se fecunda e implanta el óvulo y el espermatozoide en el útero artificial: "Ahora nos centramos en integrar el sistema de incubación en el abdomen del robot", afirma Qifeng. El lanzamiento del robot está previsto para 2026 y costará casi 14.000 dólares.

No obstante, el anuncio ha suscitado un intenso debate ético. Los críticos lo llaman "inhumano", lamentando la ausencia de vínculos maternos.

Estas novedades robóticas en relación con el embarazo no han sido las únicas. En 2022, un divulgador científico presentó ficciones como una granja de bebés con úteros artificiales; en este caso, aseguraba que gestarían hasta 30.000 bebés al año.

Estos proyectos aún no son reales, pero avances tecnológicos y escalofriantes como estos son los que, quizá, nos esperen en esta nueva era de la humanidad.