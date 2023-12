El Gordo es el premio más deseado de la Lotería de Navidad. No es para menos, pues está cifrado en cuatro millones de euros a la serie (400.000 al décimo). Pero esto no quiere decir que los jugadores hagan ascos al resto. Cuanto más azúcar, más dulce y eso está claro. De ahí que otro de los más buscados sea el segundo premio del sorteo, con un premio de 125.000 euros al décimo, si bien es cierto que los jugadores con el número ganador no reciben esta cantidad entera. Cabe descontar el gravamen especial al que están sujetos los premios de los sorteos de SELAE (y de otros organismos).

En el caso del segundo, la retención entra en juego en los 85.000 euros resultantes de restar los 40.000 primeros, cantidad que queda exenta de impuestos por ley. Así, de los 85.000 euros Hacienda se queda con el 20%. Es decir, 17.000 euros se van para las arcas del Estado. El jugador se embolsa, por tanto, 108.000 euros por décimo que tengan el número ganador. En el caso del año pasado fue el 04074. Se celebró por todo lo alto en Bilbao, Mungia, Olot y Puigcerdà.

Cómo cobrar un segundo premio de la Lotería de Navidad

A diferencia de los ganadores de entonces, lo afortunados de este año lo tendrán algo más difícil para cobrar el premio, pues ha habido cambios en el número de bancos disponibles. Estas modificaciones afectan a los futuros galardonados con premios de más de 2.000 euros, pues a partir de esta cantidad hay que acudir a una de las entidades bancarias autorizadas. Este año se reducen a BBVA y Caixa Bank, quedando fuera Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, Cajamar, Caja, Sur BBK, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.

Los que no se ven afectados por esto son, por tanto, los ganadores de cantidades inferiores. Como es el caso de las aproximaciones del segundo premio (números inmediatamente anteriores y posteriores), quienes tampoco hacen frente al gravamen especial de Hacienda. Es decir, cobran directamente la cantidad que le corresponde al premio (1.250 euros al décimo). Lo mismo ocurre con los números restantes de las centenas del segundo (100 euros).

Eso sí, en estos casos no se cobran los premios en el banco. Se embolsan directamente en uno de los puntos de venta de la red de Loterías y Apuestas del Estado.