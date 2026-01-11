El victimismo, el 'modus operandi' de Trump para disfrazar las motivaciones de sus ataques e intereses

El contexto Para su Administración, son ellos quienes sufren y a quienes tratan "muy mal" desde el resto del mundo. Tanto es así que incluso creen ser propietarios de un petróleo "robado" que resulta ser de un país ajeno.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia política mundial, presentando a su país como víctima del panorama internacional. Trump insiste en que Estados Unidos ha sido saqueado y estafado por otras naciones durante años, afirmando que su país no permitirá que le roben más. Carlota García Encinas, del Real Instituto Elcano, reconoce que aunque Estados Unidos ha tenido gastos, también ha obtenido beneficios. Roger Senserrich, analista, señala que Trump ha mantenido esta postura desde los años 80, sin reconocer que Estados Unidos ha diseñado el orden mundial en su propio beneficio.

Asimismo, el mandatario republicano, una vez más en su sombra de victimismo, decía que iba a recuperar un petróleo que no es suyo: "Nunca vamos a permitir que roben a Estados Unidos", dijo.

Para el estadounidense, todos se aprovechan de su país. "Nos han estafado durante años y años y años", decía en febrero, "nuestro país ha sido saqueado, expoliado, violado y despojado por todas las naciones", dijo en abril.

Carlota García Encinas, investigadora principal para EEUU del Real Instituto Elcano, sostiene que es cierto que "Estados Unidos se ha involucrado fuera no siguiendo sus propios intereses y que sus empresas han tenido gastos pero los americanos también han sacado beneficios".

"Nos tratan muy mal"

Este es el argumento más recurrente de Donald Trump: Estados Unidos es la gran víctima del orden mundial establecido. "Son muy, muy malos con nosotros. Nos tratan muy mal", explica una y otra vez.

Roger Senserrich, escritor y analista en el boletín '4freedoms.es', explica que "Trump sinceramente cree eso": "Si le escuchas en entrevistas hablando en los años 80 decía exactamente lo mismo de lo que dice ahora".

En 1987, el republicano decía estar "cansado de ver cómo el país" estaba "siendo estafado por todo el mundo". Lo que parecía -y parece- obviar es que es precisamente Estados Unidos quien ha establecido históricamente ese orden.

"Es diseñado por EEUU en gran parte para su propio beneficio. Y Trump parece incapaz de entender que la fortaleza de los estadounidenses se basa en gran medida en esta capacidad para diseñar cómo funcionan relaciones internacionales", agrega Senserrich.

Hasta el momento, por mucho que Trump lo reitere, nadie le ha robado nada a Estados Unidos. Ellos, sin embargo, no pueden decir lo mismo.

Cuando a lo largo de la historia algún país se les ha resistido "solo" han tenido que intervenir, imponer sus normas y de paso aprovecharse de sus recursos. "No lo hacen estrictamente por estos motivos extractivos económicos. Lo hacen siempre más para conservar este equilibrio en el sistema internacional que les favorece tanto", añade el escritor y analista.

