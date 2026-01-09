Un excandidato presidencial, un colaborador de María Corina Machado o un sargento: estos son algunos de los presos políticos venezolanos liberados de El Helicoide

¿Por qué es importante? El Gobierno venezolano ha decidido poner en libertad a un "número importante" de presos políticos tras la captura de Maduro y su mujer, como gesto de buena voluntad.

El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Venezuela, ha sido utilizado por el expresidente Nicolás Maduro como cárcel para opositores políticos. Recientemente, varios detenidos han sido liberados, incluyendo al excandidato Enrique Martínez y al colaborador de María Corina Machado, Biagio Pilieri, quienes ya están con sus familias. También han sido excarcelados seis españoles que han regresado a su país. El Helicoide, originalmente un centro comercial, fue transformado en prisión y es conocido por las torturas denunciadas por organizaciones de derechos humanos. Actualmente, alberga a 863 presos políticos, incluidos extranjeros.

El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, se ha convertido durante años en la cárcel en la que el expresidente de Venezuela Nicolás Maduro ha encerrado a sus rivales políticos. Algunos de ellos han sido el excandidato presidencial Enrique Martínez y el colaborador de María Corina Machado Biagio Pilieri, que tras la decisión de liberar a "un número importante" de presos políticos ya están con sus familias. En este sentido, también han sido excarcelados seis ciudadanos españoles que ya están en nuestro país.

Tras su salida, Márquez se ha fundido en un abrazo con su mujer, mientras que Pilieri ha exclamado ante los medios: "¡Ya estamos aquí!". Ambos han pasado un año encerrados en la megacárcel del chavismo, un centro de torturas inhumano que ya ha sido denunciado por las organizaciones de derechos humanos. Junto a ellos ha estado el sargento Larry Osorio Chía, que fue detenido en 2021 y que también ha sido liberado y recibido por sus familiares.

En total se estima que en esta prisión venezolana hay 863 presos políticos, de los cuales 40 son extranjeros: una veintena serían españoles y cinco estadounidenses. En este sentido, el testimonio de los que han sobrevivido a ella es estremecedor: narran golpes, corrientes eléctricas y asfixias hasta el desmayo. "En el Helicoide dejan morir a la gente", ha relatado el expreso Antony Vengas.

El edificio comenzó a construir como un gran centro comercial en los años 50, pero con la llegada del chavismo cambió su utilidad. "Fue expropiada y se convirtió en una especie de cárcel para presos políticos", ha explicado Andrés Villavicencio, exiliado venezolano. Además, es un edificio que cuenta con un alto nivel de seguridad y hermetismo, ya que aparte de unos planos, poco se sabe del interior.

