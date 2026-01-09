La familiar de una presa española excarcelada de Venezuela: "Ahora toca recuperarse tanto física como psicológicamente"

Yajaira González de Canales es excuñada de Rocío San Miguel, una de las españolas liberadas este jueves en Venezuela. Aunque ha celebrado su excarcelación, ha recordado que su hermano y exesposo de Rocío todavía sigue preso.

Los cinco españoles que estaban presos en Venezuela y han sido liberados este jueves ya están rumbo a sus respectivas ciudades tras haber aterrizado en España. Yajaira González de Canales, excuñada de Rocío San Miguel (una de las liberadas) ha explicado en Más Vale Tarde que ha podido hablar con ella.

"Rocío el 9 de febrero cumpliría dos años en prisión. Fue liberada. Hace 15 minutos me llamó, hablé con ella y está bien. Ahora toca recuperarse tanto física como psicológicamente. Lo importante es que está bien. Ahora toca seguir luchando porque yo todavía tengo a mi hermano, que era su exesposo, en el Rodeo 1", ha afirmado.

Como ha relatado, Rocío ya ha podido ver a su hija: "Estuvo con su familia y ha venido a España con uno de los hermanos que tenía medidas cautelares".

Y es que ella, como ha recordado Yajaira, fue detenida en el aeropuerto junto con su familia acusada de haber participado en una conspiración contra Nicolás Maduro: "Su hija y su hermano están en Venezuela todavía con medidas cautelares. Su hija fue detenida en el aeropuerto. Iban a iniciar un viaje vacacional y es cuando las detienen. Ellas estuvieron en desaparición forzosa y luego soltaron a la hija y a los dos hermanos".

