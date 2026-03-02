Zapatero niega haber facilitado el rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"

El contexto El expresidente comparece este lunes ante la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado para responder sobre su presunta vinculación con el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero negó haber facilitado el rescate de Plus Ultra durante la pandemia, según declaró en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado. Zapatero afirmó que compareció como ciudadano, sin responsabilidad pública, y criticó la falta de motivación en la convocatoria. El PSOE acusó al PP de "persecución política" por citar a Zapatero, sugiriendo que el PP debería también citar a José María Aznar por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein. Los socialistas denunciaron que el PP utiliza el Senado como herramienta de campaña y plataforma para atacar a dirigentes socialistas, transformando la Cámara en una "pista de circo".

"No, en absoluto". Así de tajante se ha mostrado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras ser preguntado por si había facilitado el rescate a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Así lo ha asegurado el expresidente durante la comparecencia de este lunes ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde ha respondido sobre su presunta vinculación con el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021.

"Comparezco cumpliendo con deber constitucional y no ser cargo público desde hace 14 años. No tengo responsabilidad pública, vengo como ciudadano. Esta es una comisión de control política. No responde políticamente", ha dicho Zapatero al inicio de la comisión. Así, ha indicado que esta convocatoria por urgencia se ha realizado "sin motivación" y ha añadido que "la doctrina del TC exige motivación". "La convocatoria no especifica el tema por el que se me requiere. El TC también lo señala de forma expresa", ha añadido.

Al ser preguntado por si ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre Plus Ultra, Zapatero lo ha negado y ha matizado que "por supuesto que no" lo hizo antes del rescate. "Esta comisión la hemos comentado. Sánchez me ha dado ánimos. Me ha contado su experiencia", ha señalado.

El expresidente ha negado a su vez tener relación con el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, ni haber mantenido reuniones con él: "Cero, nada de nada". En ese sentido, ha especificado que si alguna vez se ha saludado con él, ha sido porque, ha añadido, ha saludado a "miles" de personas a lo largo de su vida.

Zapatero también ha apuntado que nunca ha hablado sobre el rescate a la aerolínea con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y que tan solo se ha reunido una vez con él en un encuentro que se produjo con posterioridad al citado rescate. "Hasta esa suerte he tenido", ha ironizado.

El PSOE acusa al PP de "persecución política" por citar a Zapatero al Senado

Mientras, el PSOE ha cargado esta mañana contra el Partido Popular por su comisión de investigación del Senado y por haber citado a declarar al expresidente del Gobierno. Según un comunicado del Partido Socialista, los 'populares' estarían llevando a cabo una "persecución política" y les han pedido que citen al expresidente José María Aznar para que explique sus vínculos con el pederasta americano Jeffrey Epstein.

Los socialistas se quejan de que el PP haya llamado a José Luis Rodríguez Zapatero "justo al arrancar la campaña de Castilla y León" y advierten de que si esto es lo mejor que pueden ofrecer a los ciudadanos en esa región "el problema es evidente" y también lo son sus "nervios".

Dicho esto, han acusado al PP de "persecución política" contra los socialistas, algo, dicen, que se ha convertido en una "obsesión" para los 'populares'. Así, denuncian que desde Génova llevan años intentando desacredita a Zapatero y han hecho lo mismo con Pedro Sánchez "traspasando todos los límites" con "ataques personales, deshumanización y utilización de cualquier espacio institucional para el señalamiento".

Por ello, retan al PP a que, si la comisión del Senado vale también para expresidentes, citen a José María Aznar "para que explique sus vínculos con Jeffrey Epstein", el pederasta de EEUU que se suicidó en prisión tras descubrirse que proporcionaba mujeres menores de edad a altos cargos y empresarios. "¿O la comisión solo funciona en una dirección?", han recriminado.

Para los socialistas, las comisiones de investigación del PP son un "totum revolutum sin objeto claro". Consideran que éstas "sirven para todo y para nada" y que el PP las usa tanto como "plataforma electoral", como de "altavoz" para la "persecución política" contra dirigentes socialistas.

En opinión del PSOE, el PP está convirtiendo el Senado en su "pista de circo particular" y lo utiliza como "herramienta de campaña" e "instrumento de desgaste" contra el Gobierno, transformando la Cámara territorial en una "cámara genovesa". Así, dicen que el Senado ya no sirve para dar voz a las comunidades autónomas, sino para representar la "estrategia de Feijóo". "No legislan, no proponen, no construyen: hacen ruido. Ese es todo su proyecto", exclaman desde el PSOE.