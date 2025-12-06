María Corina Machado asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo

Los detalles El Instituto Nobel ha indicado que ha sido la propia opositora venezolana quien ha trasladado que estará en la capital noruega para recoger el galardón, pese al alto riesgo que existe de que no pueda volver a entrar al país latinoamericano.

El Instituto Nobel noruego ha confirmado que la opositora venezolana María Corina Machado asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo el 10 de diciembre. Machado ha comunicado su presencia, pese al riesgo de no poder regresar a Venezuela. El Comité Noruego la premió por su "incansable esfuerzo" en pro de los derechos y libertades en su país. También asistirá el presidente argentino, Javier Milei, quien apoya la paz y la libertad. Argentina y Venezuela enfrentan tensiones políticas desde la llegada de Milei al poder, exacerbadas por la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo.

El Instituto Nobel noruego ha confirmado que la opositora venezolana María Corina Machado asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 que se celebrará el próximo 10 de diciembre en la capital de Noruega, Oslo.

El responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim, ha indicado en declaraciones a Europa Press que ha sido la propia Machado quien ha trasladado que estará presente en Oslo para recoger el galardón,pese al alto riesgo que existe de que la opositora no pueda entrar de nuevo al país latinoamericano.

El Comité Noruego reconoció el pasado 10 de octubre con el premio Nobel de la Paz a la opositora por su "incansable esfuerzo" para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".

El jurado determinó que Machado, a la que definió como "una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida", se ha visto "obligada a vivir escondida" y permanece dentro de Venezuela, "una decisión que ha inspirado a millones" de personas.

Milei también asistirá

El presidente argentino, Javier Milei, también asistirá a la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado. "Argentina está del lado correcto de la historia. En el lugar donde nunca debimos salir. A favor de la paz y la libertad", ha expresado este sábado el subsecretario de Prensa del Gobierno de Milei, al confirmar la presencia del mandatario en la ceremonia.

Argentina y Venezuela mantienen un fuerte enfrentamiento político desde la llegada de Milei a la Presidencia del país suramericano en diciembre de 2023. La última crisis se desató el 8 de diciembre del año pasado, cuando el gendarme argentino Nahuel Gallo fue detenido tras su ingreso a Venezuela y acusado de espionaje, un caso que generó una fuerte reacción por parte del Gobierno de Milei.

A poco de cumplirse un año de su detención, la senadora y exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich aseguró que lo devolverá al país: "No hemos dejado ni un solo día de trabajar para ver cómo traer a Nahuel Gallo; no podemos dar detalles, pero lo vamos a traer".

Las declaraciones de Bullrich coincidieron con una petición de Argentina ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que se actúe de inmediato ante el "deterioro" de la situación en Venezuela, que respondió acusando a Buenos Aires de erigirse en un "falso defensor de derechos humanos", en un cruce de declaraciones que tensó la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal en La Haya.

