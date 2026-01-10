Trump blinda los ingresos del petróleo venezolano en EEUU ante "posibles embargos"

Los detalles El presidente, en la orden ejecutiva que ha compartido la Casa Blanca, afirma que esa posibilidad supondría una "grave amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos".

Donald Trump se ha cubierto las espaldas. Se ha protegido después de la intervención militar en Venezuela y de la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, su mujer. Lo ha hecho en relación al petróleo, firmando una orden ejecutiva para proteger todo el dinero de la venta del crudo venezolano que esté en las cuentas del Tesoro de EEUU ante "posibles embargos o procesos judiciales" de cualquier país extranjero.

Para firmar el documento, compartido por la Casa Blanca, se ha escudado en lo que según él considera "una emergencia nacional". En hacer frente a esa "amenaza" y en los poderes que le confiere "la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional".

Así se ha expresado Trump en la orden presidencial: "En mi calidad como Jefe Ejecutivo y Comandante en Jefe, considero que la amenaza de embargo o la imposición de otro proceso judicial de Gobiernos extranjeros contra los fondos de depósito perjudicará gravemente la seguridad nacional y la política exterior de EEUU".

"Este embargo o imposición interferirá sustancialmente con nuestros esfuerzos para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela", ha justificado Trump, que insiste en que "el fracaso de todo pondría en peligro importantes objetivos de la política exterior de Estados Unidos".

Porque Trump ha protegido su inversión: "Salvo que esté autorizado, cualquier embargo, sentencia, decreto, embargo u otro proceso judicial está prohibido. Se considerará nulo y sin valor".

Además, Trump ha hablado en la orden de "poner fin a la peligrosa afluencia de inmigrantes ilegales y al flujo de narcóticos", señalando además a Irán y a Hizbulá como "actores malignos".

El republicano ha insistido en su decisión con respecto al crudo venezolano. Según él, busca "traer paz, prosperidad y estabilidad a Venezuela y al hemisferio occidental en general".

