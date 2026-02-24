Guerra Rusia-Ucrania, en directo | 4 años de un conflicto que "Putin creía que ganaría en una semana"

La UE no consigue consensuar las sanciones a Rusia previstas por los 4 años de guerra En víspera del cuarto aniversario de la guerra de Rusia en Ucrania, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) no han conseguido la unanimidad necesaria para impulsar el 20.º paquete de sanciones contra Rusia, que querían estuviera listo al cumplirse el martes cuatro años de la invasión a gran escala de Ucrania. ¿La culpa? El veto de Hungría y Eslovaquia, dos países aliados de Moscú. "Lamentablemente, no hemos llegado a un acuerdo sobre el vigésimo paquete de sanciones. Se trata de un revés y un mensaje que no queríamos enviar hoy, pero el trabajo continúa", indicó la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa tras un Consejo de ministros comunitarios. Hungría y Eslovaquia condicionaron su apoyo a recuperar el suministro de petróleo ruso a través de territorio ucraniano por el oleoducto Druzhba, dañado por ataques rusos. "La culpa es de Rusia, porque bombardearon el oleoducto. Y, de hecho, no solo el oleoducto, sino creo que el 80% de la infraestructura energética ucraniana, y no puedo culpar a los ucranianos por reparar la infraestructura energética que su pueblo necesita en un clima de 25 grados bajo cero para tener calefacción y electricidad, por dar prioridad a las personas que sufren por esto", comentó Kallas. La Comisión Europea propuso el pasado 6 de febrero vetar completamente los servicios marítimos a los petroleros rusos, sancionar a más empresas del sector energético y a más bancos rusos, así como disposiciones para evitar que productos sensibles lleguen a Rusia, un nuevo paquete de medidas pensado para estar listo al cumplirse cuatro años de invasión. Sobre la falta de unanimidad necesaria para sacar adelante esa nueva ronda de sanciones, la alta representante dijo que "ya hemos visto esta situación antes; también hemos visto que hemos sido capaces de alcanzar soluciones juntos". "Por eso estamos llevando a cabo contactos a diferentes niveles entre nuestros colegas húngaros y eslovacos, para seguir adelante con este paquete. Por supuesto, no es fácil. Nunca es fácil, pero el trabajo continúa", indicó la ex primera ministra estonia. Incluso aseguró que los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, durante su visita hoy a Kyiv con ocasión de los cuatro años de conflicto, "sin duda plantearán esta cuestión al primer ministro [húngaro, Viktor] Orbán, porque realmente no se ajusta a la cláusula de cooperación leal que figura en los tratados". Compartir en X

La Coalición de Voluntarios se reúne este martes en el 4.º aniversario de la invasión rusa a Ucrania Los dirigentes de la Coalición de Voluntarios para Ucrania mantendrán este martes un encuentro por videoconferencia coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, que ha generado un conflicto internacional que entra en su quinto año. El Gobierno británico y en concreto su primer ministro, Keir Starmer, ha anunciado que, junto al presidente francés, Emmanuel Macron, ha convocado este encuentro telefónico de la Coalición, según un comunicado publicado por el Número 10 de Downing Street. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en el encuentro, después de que España haya estado presente en las distintas convocatorias de este foro. Londres ha aprovechado para anunciar un paquete adicional de ayuda para Ucrania que incluye ayuda militar, humanitaria y para la reconstrucción. Son 20 millones de libras (22,9 millones de euros) "para apoyo de emergencia energético" que servirá para "reparar y proteger la red eléctrica". Con este desembolso, Reino Unido habrá aportado más de 490 millones de libras (560 millones de euros) desde el inicio de la guerra en el sector energético ucraniano. Además, Londres ha anunciado 5,7 millones de libras (6,5 millones de euros) en ayuda humanitaria a la población del frente de guerra, para facilitar evacuaciones, para los desplazados internos o para afectados por los bombardeos rusos. El paquete de ayuda incluye también formación quirúrgica, de enfermería y fisioterapia con profesionales británicos que enseñarán al personal ucraniano en suelo ucraniano, así como formación en manejo de helicópteros para pilotos militares ucranianos en bases británicas. La Coalición de Voluntarios se formó en marzo de 2025 para respaldar a Kyiv en su conflicto armado con Rusia y plantear medidas de apoyo en el contexto posbélico. El grupo cuenta ya con 34 países, además de Ucrania, en una iniciativa liderada por Reino Unido y Francia que han manifestado su disposición a participar en una fuerza de mantenimiento de la paz en suelo ucraniano una vez se logre un acuerdo de alto el fuego. Europa Press Compartir en X

Zelenski, en el 4.º aniversario de la guerra en Ucrania, repasa los principales hitos del conflicto El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recordó este martes, en el cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de su país, la conversación telefónica que tuvo con el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el sentido de que no huiría de Ucrania y que lo que necesitaba eran armas. "Aquí hablé con el presidente Biden y también aquí escuché: 'Volodímir, hay peligro, debes salir urgentemente de Ucrania. Estamos listos para ayudarte en eso'. Y yo que le contesté que necesitaba armas, no un taxi", dijo Zelenski en un discurso grabado desde el despacho del búnker de la oficina presidencial ucraniana en el que se produjo esta llamada. El presidente ucraniano recordó que, tal y como hizo él mismo ante la oferta de Biden y pese a los pronósticos que preveían que Ucrania caería en apenas unos días, los ucranianos resistieron a las fuerzas invasoras y siguen haciéndolo cuatro años después. Zelenski hizo un repaso a los principales hitos de la guerra, recordó las peores atrocidades cometidas por Rusia, en lugares como la ciudad de Bucha de los alrededores de Kyiv, y destacó el heroísmo y la capacidad de adaptación de los ucranianos, así como el incremento gradual de una ayuda militar internacional que en algunos casos empezó con cascos hasta llegar aviones F-16 y misiles de larga distancia. "Putin entiende que no es capaz de derrotar a Ucrania en el campo de batalla, y 'el segundo mejor ejército del mundo' lucha con rascacielos y con centrales eléctricas", dijo el líder de Kyiv sobre los ataques rusos a objetivos civiles. Zelenski hizo también referencia a las negociaciones que tienen lugar con Rusia a iniciativa de Estados Unidos. "Por supuesto que todos nosotros queremos paz, que la guerra termine. Pero nadie permitirá que acaben con Ucrania. Queremos una paz sólida, digna, duradera", dijo el presidente ucraniano, que afirmó que no está dispuesto a “"traicionar" ni olvidar en estas negociaciones todos los sacrificios de estos cuatro años. Compartir en X

John Healey (UK), sobre el conflicto en Ucrania: "Era una guerra que Putin creía que ganaría en una semana" Reino Unido también ha querido reforzar su apoyo a Ucrania, cuatro años después de la invasión a gran escala lanzada por Vladímir Putin. "Cuatro años después de que Putin lanzara su guerra para borrar del mapa a Ucrania como nación soberana, Reino Unido está más decidido que nunca a mantenerse firme junto a Kyiv", ha señalado el secretario británico de Defensa, John Healey. "Esta era una guerra que Putin creía que ganaría en una semana, pero subestima la voluntad del pueblo ucraniano", ha añadido, antes de recordar también el sufrimiento de "los ucranianos en el frente, las familias que lloran a sus seres queridos y los millones de desplazados que anhelan la oportunidad de que regrese la paz". Compartir en X

Eslovaquia dejará de suministrar electricidad de emergencia a Ucrania El primer ministro eslovaco, el populista Robert Fico, anunció este lunes que su país dejará de suministrar electricidad a Ucrania en casos de emergencia que requieran de apoyo exterior para mantener estable la red en medio de los ataques rusos contra la infraestructura energética ucraniana. En un vídeo colgado en redes sociales, Fico habla de una medida "recíproca" después de que Kyiv no reanudara este lunes el suministro de petróleo ruso por el oleoducto Druzhba, dañado por un reciente ataque ruso, pero que Eslovaquia achaca a "razones políticas". El Gobierno eslovaco, considerado igual que el ejecutivo húngaro un aliado de Rusia, declaró hace unos días el estado de emergencia energética tras la interrupción del flujo de crudo ruso y ha liberado hasta 250.000 toneladas de sus reservas nacionales de petróleo. Eslovaquia es uno de los principales países de tránsito a través del cual fluye la electricidad del sistema energético europeo interconectado hacia Ucrania y un fallo en esta conexión sería especialmente notorio durante períodos de mayor consumo o después de daños en la infraestructura energética ucraniana. El país centroeuropeo, miembro de la Unión Europea (UE) desde 2004, suministró en 2025 un 21% del total de la electricidad importada por Ucrania, según el portal de energía ExPro Electricity, mientras que Hungría envió el 42%. Hungría, gobernada por el primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, también amenaza a Kyiv con una medida similar si no se renuevan los flujos de crudo ruso por Druzhba. Ucrania también importa electricidad, aunque en menor cantidad, de sus vecinos Polonia, Rumanía y Moldavia. El corte anunciado debe ser aprobado aún por la plana mayor de la Red Nacional de Electricidad Eslovaca (SEPS). Analistas eslovacos advierten de que un apagón eléctrico en Ucrania podría transmitirse a otras partes del sistema y acabar afectando también a Eslovaquia. EFE Compartir en X

Von der Leyen y Costa llegan a Kyiv para apoyar a Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han llegado ya a Ucrania, con el objetivo de "reafirmar" el apoyo financiero y militar europeo en el cuarto aniversario del lanzamiento de la invasión a gran escala de territorios ucranianos por parte de Rusia. "En Kyiv, por décima vez desde el inicio de la guerra", ha publicado Von der Leyen en redes sociales, acompañando un vídeo en el que se la ve descender de un tren ante la recepción liderada por el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha. La visita, anunciada en la víspera, tiene por objetivo "reafirmar que Europa apoya firmemente a Ucrania, financiera y militarmente, y durante este duro invierno"; subrayar el "firme compromiso" de Bruselas "con la justa lucha de Ucrania, y enviar un mensaje claro tanto al pueblo ucraniano como al agresor". La dirigente ha asegurado además en el mismo mensaje que "no cejaremos hasta que se restablezca la paz", una paz "en los términos de Ucrania". Tal y como estaba previsto, también ha llegado a la capital ucraniana António Costa, quien a través de una publicación similar acompañada de una fotografía con Sibiha ha querido recordar cuatro años de "una injusta guerra de agresión" y de "inquebrantable coraje" y apoyo europeo. La visita a Kyiv de ambos dirigentes europeos incluirá su participación en un evento para conmemorar el cuarto aniversario de la agresión de Rusia contra Ucrania y a la que acudirán otros líderes europeos. Además, los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo mantendrán una reunión trilateral con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, así como un encuentro por videoconferencia con la Coalición de Voluntarios convocado por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer. La reunión, que tendrá lugar en el momento que el conflicto entra en su quinto año, los 35 países participantes reiterarán su apoyo a Kyiv en aras de alcanzar un paz duradera y sólida. Europa Press Compartir en X

