Venezuela libera a otros 24 presos políticos, entre ellos al español Alejandro González de Canales

Alejandro González de Canales, exmarido de Rocío San Miguel, ha sido liberado por Venezuela, según ha podido confirmar laSexta en exclusiva. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha mediado en su liberación tras más de un año encarcelado en la cárcel de El Rodeo.

Responsable de la empresa Chevron en Venezuela y militar retirado, la liberación de González de Canales ha sido compleja según ha podido saber laSexta. De Canales fue detenido el 9 de febrero de 2024 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Medios y organizaciones venían denunciando que desde entonces había permanecido aislado y con restricciones a su defensa privada.

La liberación de De Canales se engloba dentro de un grupo de 24 presos de diferentes nacionalidades liberados en las últimas horas. Desde el ataque de EEUU a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, Caracas ha puesto en libertad a un total de 41 presos políticos.

La liberación de cientos de presos políticos en el país sudamericano es una demanda recurrente de grupos de derechos humanos, organismos internacionales y figuras de la oposición.

