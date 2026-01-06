Ahora

Tras la captura de Maduro

María Corina Machado, dispuesta a compartir con Trump su Nobel de la Paz: "Seguro que queremos dárselo a él"

El contexto La líder opositora venezolana ha dicho que quiere compartir con Trump su Premio Nobel de la Paz. Un premio que Trump considera suyo. Ya en octubre, el republicano expresó su malestar porque la opositora venezolana no rechazara el Nobel para entregárselo a él.

María Corina Machado saluda desde el balcón del Gran Hotel de Oslo (Noruega)
Un informe de la CIA habría acabado de convencer a Trump de que no podía dejar gobernar a la opositora Maria Corina Machado, según publica el 'Wall Street Journal'. Pese a la humillación, Machado evita el enfrentamiento.

En su primera entrevista tras la captura de Maduro, la líder opositora venezolana se pone a total disposición del estadounidense y hasta quiere darle su Premio Nobel de la Paz. Su mensaje ha sido contundente. "Seguro que queremos dárselo a él, compartirlo con él. Lo que ha hecho es histórico, es un gran paso a una transición democrática", ha dicho.

"En cuanto recibimos el precio, quise dedicárselo al presidente Trump. Si en octubre ya pensaba que se lo merecía, imagínate ahora", ha señalado. Una decisión que, según algunos medios, podría haberle costado a Machado el liderazgo de Venezuela. Trump no la quiere al mando porque dice que ella "no cuenta con el apoyo ni el respeto del país" .

Y en lo que parece un intento de ganarse de vuelta al republicano, Machado tira de halagos. "El 3 de enero pasará a la historia como el día que la justicia venció a la tiranía", ha llegado a decir. Quiere agradecerle la captura de Maduro, y asegura que es un gran paso para la humanidad. Aunque Trump no cuenta con ella, ha dicho que volverá a Venezuela lo antes posible dispuesta a adaptarse al nuevo orden de Trump.

