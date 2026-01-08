Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos entre los que hay seis españoles y agradece la mediación a Zapatero, Lula y Qatar

¿Por qué es importante? El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha agradecido a todos ellos que "atendieran el llamado" de Delcy Rodríguez durante la comparecencia en la que ha confirmado la liberación de un número de presos indeterminados.

Venezuela ha anunciado la liberación de un "número importante" de presos, tanto venezolanos como extranjeros, como un gesto unilateral de "búsqueda de la paz". Entre los liberados se encuentran seis ciudadanos españoles, incluidos dos vascos detenidos en 2024 acusados de ser miembros del CNI. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, ha destacado que estas liberaciones ya están ocurriendo y deben ser vistas como un esfuerzo por mantener la paz en el país. La decisión no ha sido consensuada con la oposición venezolana. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que ha hablado con los liberados y que se están preparando para viajar a España. El Gobierno español ha expresado su alegría por esta decisión y la considera un paso positivo en la nueva etapa de Venezuela.

Venezuela ha anunciado la liberación de un "número importante" de presos, sin especificar cantidad, tanto venezolanos como extranjeros que ya se están produciendo como un gesto unilateral de "búsqueda de la paz" del país latinoamericano. Y, según ha podido saber laSexta, entre ellos se encuentran hasta seis ciudadanos españoles, incluidos los dos vascos que fueron detenidos en 2024 acusados de ser miembros del CNI por el Gobierno de Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, lo ha desvelado en una comparecencia en la que ha aseverado que esas liberaciones "están ocurriendo desde este mismo momento", aunque no ha detallado una cantidad exacta de ciudadanos que serán excarcelados. El presidente del Parlamento ha señalado que se tiene que tomar este "gesto unilateral" como una "amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica".

Además, ha especificado que esta decisión no se ha consensuado con "ningún sector extremista", en referencia a la oposición venezolana, ya que "ellos son la negación de la política": "Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución".

De hecho, en su discurso, el hermano de Delcy Rodríguez ha mencionado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente brasileño Lula da Silva, y al Gobierno de Qatar. Y lo ha hecho para agradecerles "que atendieron el llamado" de la presidenta interina.

El agradecimiento más especial ha sido con el expresidente del Gobierno, del que ha recordado que "desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional".

Seis españoles entre los detenidos

Según ha podido saber laSexta, entre esos ciudadanos que han sido liberados o lo serán próximamente se encuentran hasta seis personas españolas: José María Basoa, Andrés Martínez, Miguel Moreno, Ernesto Gorbe, Sofía Sahagún y Rocío San Miguel.

Además, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que ha hablado con varios de ellos personalmente y que incluso algunos le han trasladado el agradecimiento tanto a Pedro Sánchez como a José Luis Rodríguez Zapatero. Además, el Ministerio ha afirmado que ya "se preparan a viajar rumbo a España asistidos por nuestra embajada en Caracas".

"El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos. El ministro Albares ha podido hablar con todos ellos personalmente. España, que mantiene relaciones fraternales con el pueblo venezolano, recibe esta decisión como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela", ha comunicado el Ministerio.

Entre ellos están José María Basoa y Andrés Martínez, los dos vascos que fueron detenidos por Venezuela en 2024. Ambos fueron acusados por el Gobierno de Maduro de pertenecer al Centro Nacional de Inteligencia español y que se encontraban en el país por una supuesta operación que tenía como objetivo llevar a cabo actos "terroristas", entre ellos asesinar a Nicolás Maduro. Pese a que tanto el Ejecutivo nacional como sus familiares negaron esas acusaciones, el Gobierno de Venezuela les encarceló en septiembre de 2024 y desde entonces han permanecido entre rejas.

