"En El Helicoide dejan morir a la gente": los testimonios de expresos de la cárcel más infernal de Venezuela

Después de un año de terror absoluto, el excandidato presidencial opositor, Enrique Márquez, y Biagio Pilieri, colaborador de María Corina Machado, han vuelto a abrazar a sus familiares y a pisar sus hogares.

El ataque en Venezuela del pasado sábado, perpetrado por Estados Unidos, marcó un antes y un después en el país tras la captura de su líder, Nicolás Maduro, quien ingresó en la cárcel federal de Nueva York. Desde entonces, diferentes presos políticos han sido liberados.

Muchos de ellos han pasado un año en el infierno de El Helicoide, la megacárcel del chavismo, un centro de torturas inhumanas. Por su parte, el sargento Larry Osorio Chía, detenido desde 2021, también ha sido liberado y ha podido reencontrarse con su familia.

Las puertas de las instalaciones penitenciarias se han llenado de familiares de prisioneros que ansiaban el esperado reencuentro y que han denunciado las condiciones en las que se encontraban los presos. "No había necesidad de encerrar a tanta gente inocente", decía la madre de uno de los afectados.

Cientos de presos

Se estima que hay 863 presos políticos en Venezuela, de los cuales 40 son extranjeros. De este total, una veintena serían españoles y cinco estadounidenses. Tal es el terror que han vivido estos expresos que el testimonio de los que ha podido sobrevivir al Helicoide resulta estremecedor.

Algunos hablan de golpes, otros de corrientes eléctricas y de asfixias hasta el desmayo. "En El Helicoide dejan morir a la gente", cuenta un exreo, mientras otro asegura que durante los cinco meses que estuvo en el centro penitenciario, nunca vio la luz del sol.

"Empezó a cargar la pistola, le metió tres balas. La cargó y me la metió en la boca", confiesa sobre un agente el expreso Víctor Navarro, que ha creado un proyecto de realidad virtual para que el mundo pueda hacerse una idea de las celdas de El Helicoide, un edificio que empezó a construirse como un gran centro comercial en los años 50, en plena dictadura militar.

