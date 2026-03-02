La ministra Robles asegura que ni Morón ni Rota apoyarán a EEUU en sus ataques "unilaterales" contra Irán

¿Qué ha dicho? "Las muertes y los conflictos no deben ser la solución a los problemas", ha señalado este lunes la ministra de Defensa, quien ha insistido que "las bases no van a prestar apoyo a no ser que fuera necesario desde punto de vista humanitario".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este lunes que las bases de Morón y Rota no han dado "ningún tipo de asistencia" a Estados Unidos en sus ataques contra Irán.

Aunque exista un "convenio" con los estadounidenses, Robles ha recordado que este ha de operar "dentro del marco de la legalidad y amparo internacional para que se realicen esas actuaciones".

De esta manera, la ministra ha recalcado que España "apuesta por las soluciones diplomáticas". "Las muertes y los conflictos no deben ser la solución a los problemas", ha señalado Robles, quien ha insistido que "las bases no van a prestar apoyo a no ser que fuera necesario desde punto de vista humanitario".

"Lo que debemos tener todos claro es que la violencia no es el camino. El régimen de Teherán es terrible pero la respuesta tiene que ser dentro del ámbito internacional. Están muriendo inocentes... La posición de España es la posición correcta de la historia: respetar las normas del derecho internacional. Nuestras bases van a estar para apoyo de mantenimiento", ha asegurado Robles ante los medios de comunicación.

Además, Robles ha hecho hincapié en que España "no puede apoyar a un régimen como el de allí -Irán- pero la fórmula no puede ser la violencia". Así, ha indicado que está en contacto "permanente" con los militares y los españoles que trabajan en empresas públicas de la zona que se está viendo afectada por la guerra.

La embajada de Irán en España ha celebrado que Estados Unidos no utilice las bases españolas para atacar al país árabe. Sin ir más lejos, la embajada iraní en España ha reconocido "plenamente" esta decisión del Gobierno de España que, considera, "está en consonancia con el derecho internacional".

