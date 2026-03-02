Seth Rogen recoge el premio (póstumo) a Catherine O'Hara de los SAG: "Quería arrasar en cada rodaje"

'The Studio' ha sido la serie más premiada de los históricos SAG Awards, ahora conocidos como Premios Actor. Catherine O'Hara ha recibido el galardón a mejor actriz de manera póstuma, un mes después de su muerte.

Hollywood se teñía de luto a finales de enero al conocer la muerte de Catherine O'Hara. Pasó a la historia por ser la estrella de 'Solo en casa', donde interpretaba a la madre de Kevin (Macaulay Culkin), pero fue mucho más. Y por eso, cuando en la ceremonia de entrega de los Premios Actor (anteriormente conocidos como SAG Awards, los Premios del Sindicato de Actores), todo el auditorio Shrine Auditorium & Expo Hall de Los Angeles (California) se levantaba para ovacionar a la actriz. Entre mucha emoción, fue el cocreador de la serie 'The Studio', la gran ganadora de la noche, el que recibió el premio en su nombre.

"Sé que estaría honrada por recibir este premio de parte de sus compañeros", aseguró Seth Rogen al subir al escenario, con un ligero temblor en las manos; compañeros, subrayó, a los que "respetaba muchísimo". "He reflexionado sobre lo afortunado que he sido de pasar mi tiempo con ella, trabajando con ella, y algo que me ha asombrado estas últimas semanas es su capacidad de ser generosa y amable". "Ella sabía que podía arrasar, que quería arrasar cada día en el set de rodaje", ha señalado, "sin minimizar su propio talento y su habilidad de contribuir al trabajo que estábamos haciendo".

Rogen ha contado una anécdota —que no había querido contar antes para "no dar ideas" a otros actores— sobre el papel de O'Hara en 'The Studio', recordando cómo antes de cada rodaje, enviaba un mail al propio Rogen y a Evan Goldberg, casi siempre bastante parecido. "Decía 'Hola, espero que consideréis lo siguiente' y siempre había una versión completamente reescrita de las escenas en las que ella aparecía", ha explicado. "Y literalmente el 100% de las veces no sólo hacía mejor su personaje, sino que mejoraba toda la escena, por lo que la serie era mejor en conjunto".

"Realmente nos mostró que se puede ser una genia, ser amable... y que todas esas cosas no tenían por qué ir en detrimento de otras, de ninguna manera", ha alabado Rogen, que también recibió el premio a mejor actor, en el que competía con su propio compañero de rodaje Ike Barinholtz. Antes de abandonar el escenario, Seth Rogen ha querido mandar un mensaje a todo el mundo:

"Si tenéis gente en vuestras vidas que no conocían su trabajo, niños u otras personas desfasadas o estúpidas o algo, enseñadles a Catherine O'Hara bailando con Harry Belafonte en 'Bettlejuice'; mostradles a O'Hara haciéndose daño en la rodilla en 'Best in show', y haciendo aquello increíble cuando cojea, y decidles mientras se ríen que esa es Catherine O'Hara y que somos muy afortunados de haberla tenido en un mundo en el que ella, generosamente, ha compartido su talento con nosotros".

O'Hara competía en la misma categoría con compañera de rodaje Kathryn Hahn, pero también con Jenna Ortega ('Miércoles'), visiblemente emocionada en la gala, así como con Jean Smart, por 'Hacks' y Kristen Wiig, por 'Palm Royale'.

